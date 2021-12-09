"Помогите хайпануть юным художникам": в Одессе разгромили скандальный салон Lamarch после тату свинье (фото)

Многие украинцы считают, что молодые люди просто пытаются прорекламироваться на громкой теме

Один из центральных скандалов 9 декабря коснулся киевского филиала тату-салона Lamarch — из-за якобы набитой татуировки на спине свиньи. И пока в столице мастера ловят хайп, в Одессе к их студии нагрянули местные активисты.

Подробности сообщили в Telegram-паблике "PRO_Одесса".

Визит неравнодушных одесситов

Одесский филиал студии Lamarch находится на Фонтанской дороге. После громкого скандала с возможным фактом издевательства над животными сюда наведались местные активисты. В их главе был экс-член "Правого сектора" Демьян Ганул, известный многим одесситам.

Салон Lamarch в Одессе на карте

На фото видно, что салон закрыт в настоящее время, однако активисты все равно оставили после себя своеобразный "привет" — сломали мусорку и разрисовали вывески и двери красной краской.

"Здесь издеваются над животными", – гласит надпись на стенах салона в Одессе

"К сожалению, никого из "героев" фото с бедным животным не было. Небезразличные граждане оставили для них послание в виде надписей и красной краски, которая символизирует страдание животных", — отметил Ганул.

Салон в Киеве закрывается?

Через несколько часов после того, как первая волна хейта после сообщения о татуировке для свиньи схлынула, в интернете начали появляться интересные слухи. Их суть — в вероятном закрытии скандальной студии в столице.

Впрочем, это слишком неоднозначная информация, если судить по источникам, из которых она исходит. А появились такие инсайды из местных новостных пабликов, что не брезгуют различной рекламой.

Реклама в столичных Telegram-пабликах

Если же перейти по ссылке, которая ведет под таким "хайповым" постом, можно попасть на страничку в Instagram, которая якобы принадлежит киевскому Lamarch. Аккаунт все еще закрыт, однако в описании идет речь о том, что салон, вероятно, может закрыться. Более подробную информацию обещают рассказать вечером в пятницу, 10 декабря.

Якобы новый аккаунт салона Lamarch

Вполне может сдаться, что это — еще один повод похайповать на теме, ведь "черный пиар тоже пиар". Тем более, что в сети пока нет ни единого фото или видео, которые бы прямо подтверждали факт нанесения татуировки на спину свиньи.

Реакция

Как уже рассказывал "Телеграф", многие пользователи сети, а также зоозащитники были недовольны подобной попыткой Lamarch пропиариться.

Негативно отреагировала на новость об издевательстве над свинкой и руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Она подчеркнула, что никакого отношения к якобы "рекорд" тату-мастеров ее организация не имеет.

"Обкуренные молодые люди мордуют животное и даже не понимают, что на самом деле тут следует говорить не о рекорде, а об уголовной ответственности", — написала Ветрова на своей странице Facebook.

Также в комментарии она добавила видео, где видно, как представители тату-салона ездят на свинке и всячески расхваливают процесс "битья" татуировки на коже свинки.

Многие пользователи соцсети поддержали ее негодование и высказали желание увидеть, как представители тату-салона понесут справедливое наказание.

Следует добавить, что официальной реакции правоохранительных органов пока еще не было.

Отметим, что в последнее время в Украине стало больше случаев издевательства над животными. Среди прочего — убийство собаки вместе с ее хозяином в Ровенской области. Тела обоих нашли рядом во дворе возле дома покойного мужчины.