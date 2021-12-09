"Всемирный пи**ец": сеть шокировало огромное тату для свиньи в Киеве (фото, видео)

Салон Lamarch уже не впервые попадает в неприятную историю

В эпицентре хайпового скандала оказался столичный тату-салон Lamarch, сотрудники которого сообщили о специальной процедуре, проведенной обычной свинке. Тату-мастера якобы поставили рекорд, "украсив" животному спину изображением с церковными куполами.

Первыми тревогу забили зоозащтники из общества UAnimals, которые обратились в полицию.

Что произошло?

В течении нескольких последних дней сотрудники киевского тату-салона Lamarch привлекали внимание тем, что обещали сюрприз и новый рекорд. Как оказалось, его они решили установить с помощью свиньи.

Животное привезли непосредственно в студию, где с ней отсняли фотосессию. Также предполагается, что на ее спине мастера изобразили объемный рисунок с церковными куполами.

Фото из скандального салона Lamarch

При этом в Instagram-странице представители салона предупредили: если пост с первыми снимками наберет больше 20 тысяч отметок "Мне нравится", они зальют видео с тем, как делали тату.

"Хрюша вытерпела, эмоции гарантируем", — написали представители Lamarch в сети.

Взгляд у свинки разбивает сердце

Реакция общества

Разумеется, эта информация не на шутку взбудоражила интернет. Большинство пользователей возмутились подобному жестокому отношению с животными. Часто юзеры обращали внимание других на печальный взгляд хрюшки на снимке.

Не обошли ситуацию и именитые украинцы. Рэперка Alyona Alyona заявила, что тоже пожаловалась на происходящее, блогерка Лорна Нижина обратила внимание на переименование страницы, а экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева назвала тату-мастеров "тварями". Также на инцидент отреагировал и эпатажный певец Melovin.

"Стало отвратно, что был их клиентом", — подчеркнул исполнитель.

А зоозащитники что?

Интересно, что после первых негативных отзывов Lamarch закрыли для комментирования свой профиль, а киевскую страницу — о вовсе переименовали, чтобы осложнить изначальный поиск. Только поздно, ведь это интернет и, как известно, скрины не горят.

При этом все региональные страницы (Одесса, Львов, Киев) приветствуют посетителей фразой "Зоозащитников не принимаем", а также сообщением о том, что в Lamarch "поставили новый рекорд" и "любят хрюкать".

Так отныне выглядит страница киевского салона

Одесский паблик

Львовская страничка

В организации UAanimals уже заявили, что предупредили тату-мастеров о вероятной юридической ответственности, если они действительно поиздевались над свинкой. Также они обратились в полицию для оперативного расследования крайне неприятного инцидента.

"Жестокость — это не хайп!" — настаивают зоозащитники.

Реакция зоозащитников

Так было ли тату?

Несмотря на громкий скандал, до конца так и неизвестно, действительно ли в Lamarch решились набить свинке татуировку. Вопросов добавляет то, что изначально в этом замешана киевская студия, однако рекламу начали давать и в других регионах, ссылаясь на местные салоны.

Реклама тату-салона в одесских Telegram-пабликах

К тому же, раньше Lamarch уже попадал в неприятный инцидент с еще одной неоднозначной рекламой. Тогда они разместили в сети снимок несовершеннолетнего мальчика с якобы сделанными татуировками. При этом в информационном пространстве была информация, якобы такую вольность они сделали без разрешения родителей.

Предыдущий скандал Lamarch

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что жителю Полтавской области грозит от трех до пяти лет тюрьмы за жестокое избиение собаки на глазах у детей. Животное чудом выжило.