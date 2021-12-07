Чудом выжила: мужчина жестоко избил собаку на глазах у детей на Полтавщине (фото)

Издевательство над животным произошло на глазах у местных школьников

В Полтавской области 56-летний мужчина может попасть за решетку из-за жестокого обращения с собакой. Мучитель пытался "проучить" питомца за якобы убийство домашней птицы.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Информацию об избиении пса полицейские получили от местных жителей. Реальными же свидетельствами мучений животного стали школьники, на глазах у которых мужчина проводил свои "воспитательные действия".

Мужчина бил собаку рядом со школой

Причиной такого поведения якобы стало то, что собака ранее задушила домашнюю птицу, принадлежавшую ему.

Отметим, что после расправы над питомцем мужчина попросту оттащил раненое животное на помойку.

Тем не менее собаке удалось выжить, хотя и ее состояние весьма тяжелое.

Сейчас за собакой ухаживают в ветклинике

Животному уже дали кличку "Лаки", что в переводе с английского означает "счастливчик". За его состоянием наблюдают ветеринары

После выздоровления пса собирается забрать один из следователей Полтавского райотдела полиции. А вот обидчику животного придется несладко — если его вину докажут, то он может загреметь в тюрьму на срок от трех до пяти лет.

За последнее время это уже не первый случай жестокого обращения с животными. Как писал "Телеграф", в конце ноября в Рокитном на Ровенщине неизвестный расправился с 56-летним местным жителем и его хвостатым другом. Тела погибших обнаружили лежащими рядом во дворе.