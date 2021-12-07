Дивом вижив: чоловік жорстоко побив собаку на очах у дітей на Полтавщині (фото)

Знущання над твариною сталося на очах у місцевих школярів

У Полтавській області 56-річний чоловік може потрапити за ґрати через жорстоке поводження з собакою. Мучитель намагався "провчити" тварину за нібито вбивство свійської птиці.

Подробиці повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.

Інформацію про побиття пса поліцейські одержали від місцевих жителів. Реальними ж свідками мук тварини стали школярі, на очах яких чоловік проводив свої "виховні дії".

Чоловік бив собаку поряд зі школою

Причиною такої поведінки нібито стало те, що собака раніше задушила свійську птицю, яка належала йому.

Зазначимо, що після розправи чоловік просто відтяг поранену тварину на смітник.

Проте собаці вдалося вижити, хоча його стан вельми важкий.

Зараз за собакою доглядають у ветклініці

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Після одужання пса хоче забрати один із слідчих Полтавського райвідділу поліції. А ось кривднику тварини доведеться несолодко — якщо його провину доведуть, то він може загриміти у в’язницю на строк від трьох до п’яти років.

Це вже не перший випадок жорстокого поводження з тваринами в Україні за останні кілька тижнів. Як писав "Телеграф", наприкінці листопада у Рокитному на Рівненщині невідомий розправився із 56-річним місцевим жителем та його хвостатим другом. Тіла загиблих лежали поруч на подвір’ї господарства покійного чоловіка.