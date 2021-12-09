"Всесвітній пи**ець": мережу шокувало величезне тату для свині у Києві (фото, відео)

Салон Lamarch вже не вперше потрапляє у неприємну історію

В епіцентрі хайпового скандалу виявився столичний тату-салон Lamarch, співробітники якого повідомили про спеціальну процедуру, проведену для звичайної свинки. Тату-майстри начебто поставили рекорд, "прикрасивши" тварині спину зображенням з церковними куполами.

Першими на сполох забили зоозахисники з товариства UAnimals, які звернулися до поліції.

Що сталося?

Протягом кількох останніх днів співробітники київського тату-салону Lamarch привертали увагу тим, що обіцяли сюрприз та новий рекорд. Як виявилося, його вирішили встановити за допомогою свині.

Тварину привезли безпосередньо до студії, де з нею відзняли фотосесію. Також передбачається, що на її спині майстри зобразили об’ємний малюнок із церковними банями.

Фото зі скандального салону Lamarch

При цьому на Instagram-сторінці представники салону попередили: якщо пост із першими знімками набере більше 20 тисяч позначок "Мені подобається", вони заллють відео з тим, як робили тату.

"Хрюша витерпіла, емоції гарантуємо", — написали представники Lamarch у мережі.

Погляд у свинки розбиває серце

Реакція суспільства

Зрозуміло, ця інформація не на жарт сполохала інтернет. Більшість користувачів обурилися подібній жорстокій поведінці із тваринами. Часто користувачі звертали увагу інших на сумний погляд свині на знімку.

Не оминули ситуацію і відомі українці. Реперка Alyona Alyona заявила, що теж поскаржилася на те, що відбувається, блогерка Лорна Ніжина звернула увагу на перейменування сторінки, а екссолістка гурту Nikita Даша Астаф’єва назвала тату-майстрів "тварюками". Також на інцидент відреагував епатажний співак Melovin.

"Стало огидно, що був їх клієнтом", — наголосив виконавець.

А зоозахисники що?

Цікаво, що після перших негативних відгуків Lamarch закрили для коментування свій профіль, а київську сторінку — зовсім перейменували, щоб ускладнити початковий пошук. Однак було пізно, адже це інтернет і, як відомо, скріни не горять.

При цьому всі регіональні сторінки (Одеса, Львів, Київ) "вітають" відвідувачів фразою "Зоозахисників не приймаємо", а також повідомленням про те, що в Lamarch "поставили новий рекорд" та "люблять хрюкати".

Так відтепер виглядає сторінка київського салону

Одеський паблік

Львівська сторінка

В організації UAanimals вже заявили, що попередили тату-майстрів про ймовірну юридичну відповідальність, якщо вони справді знущалися з свинки. Також вони звернулися до поліції для оперативного розслідування вкрай неприємного інциденту.

"Жорстокість — це не хайп!" — наполягають зоозахисники.

Реакція зоозахисників

Та чи було тату?

Незважаючи на гучний скандал, до кінця так і невідомо, чи насправді в Lamarch наважилися набити свинці татуювання. Запитань додає те, що початково в цьому питанні виринала київська студія, проте рекламу почали давати і в інших регіонах, посилаючись на місцеві салони.

Реклама тату-салону в одеських Telegram-пабликах

До того ж раніше Lamarch вже потрапляв у неприємний інцидент з іще однією неоднозначною рекламою. Тоді вони розмістили у мережі знімок неповнолітнього хлопчика з нібито зробленими татуюваннями. При цьому в інформаційному просторі була інформація, що таку вільність вони наче зробили без дозволу батьків.

Попередній скандал Lamarch

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що мешканцю Полтавської області загрожує від трьох до п’яти років в’язниці за жорстоке побиття собаки на очах у дітей. Тварина дивом вижила.