"Допоможіть хайпанути юним митцям": в Одесі розгромили скандальний салон Lamarch після тату свині (фото)

Багато українців вважають, що молоді люди просто намагаються прорекламуватися на гучній темі

Один із центральних скандалів 9 грудня торкнувся київської філії тату-салону Lamarch — через начебто набите татуювання на спині свині. І допоки у столиці майстри ловлять хайп, в Одесі до їхньої студії нагрянули місцеві активісти.

Подробиці повідомили у Telegram-паблік "PRO_Одеса".

Візит небайдужих одеситів

Одеська філія студії Lamarch розташована на Фонтанській дорозі. Після гучного скандалу з можливим фактом знущання над твариною сюди навідалися місцеві активісти. На їх чолі був ексчлен "Правого сектора" Дем’ян Ганул, відомий багатьом одеситам.

Салон Lamarch у Одесі на карті

На фото видно, що салон нині закритий, проте активісти все одно залишили по собі своєрідне "вітання" — зламали сміттєвий бак та розмалювали вивіски і двері червоною фарбою.

"Тут знущаються з тварин", — говорить напис на стінах салону в Одесі

"На жаль, нікого з "героїв" фото з бідолашною твариною не було. Небайдужі громадяни залишили для них послання у вигляді написів та червоної фарби, що символізує страждання тварин", — зазначив Ганул.

Салон у Києві закривається?

За кілька годин, коли перша хвиля хейту після повідомлення про татуювання для свині майже стихла, в інтернеті почали з’являтися цікаві чутки. Їхня суть — у ймовірному закритті скандальної студії у столиці.

Втім, це надто неоднозначна інформація, якщо судити з джерел, із яких вона надходить. А з’явилися такі інсайди із місцевих новинних пабліків, котрі не гидують різною рекламою.

Реклама у столичних Telegram-пабліках

Якщо ж перейти за посиланням, яке веде під таким "хайповим" постом, можна потрапити на сторінку до Instagram, яка нібито належить київському Lamarch. Акаунт все ще закритий, проте в описі йдеться про те, що салон, ймовірно, може закритися. Більш детальну інформацію обіцяють розповісти увечері у п’ятницю, 10 грудня.

Нібито новий обліковий запис салону Lamarch

Цілком може здатися, що це ще один привід похайпувати на темі, адже "чорний піар теж піар". Тим більше, що в мережі поки що немає жодного фото чи відео, які б прямо підтверджували факт нанесення татуювання на спину свині.

Реакція

Як уже розповідав "Телеграф", чимало користувачів мережі, а також зоозахисників були незадоволені подібною спробою Lamarch пропіаритися.

Негативно відреагувала на новину про знущання над свинкою та керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона наголосила, що жодного відношення до нібито "рекорд" тату-майстрів її організація не має.

"Обкурені молодики мордують тварину і навіть не розуміють, що насправді тут слід говорити не про рекорд, а про кримінальну відповідальність", — написала Вєтрова на своїй сторінці Facebook.

Також у коментарі вона додала відео, де видно, як представники тату-салону їздять на свинці та всіляко розхвалюють процес нанесення татуювання на шкіру свинки.

Багато користувачів соцмережі підтримали її обурення та виявили бажання побачити, як представники тату-салону понесуть справедливе покарання.

Слід додати, що офіційної реакції правоохоронних органів поки що не було.

Зазначимо, що останнім часом в Україні побільшало випадків знущання з тварин. Серед іншого — вбивство собаки разом із її господарем на Рівненщині. Тіла обох знайшли поряд у дворі біля будинку покійного чоловіка.