"Ніжно хрюкають і чухають дупки об дерево": сімейство диких кабанчиків на Черкащині стало туристичною принадою (відео)

Дикі кабани на Черкащині стали туристичною принадою

Сімейство диких кабанів на Черкащині подружилося з людьми й тепер регулярно виходять до траси за смаколиками. Зграя складається з тата, мами та безлічі поросят.

Відео з годуванням кабанчиків нині публікують у TikTok люди, які проїжджали дорогою Київ — Черкаси. У лісі в Черкаському районі вони побачили велике скупчення людей на узбіччі дороги. Як з’ясувалося, люди там постійно підгодовують групку ручних лісових кабанчиків. Ті постійно виходять до людей у цій ділянці лісу. Свою зустріч із дикими тваринами описала Олександра :

"На трасі дорогою з Києва до Черкас Бачимо скупчення людей і зупиняємося. Виявляється, сюди приходять дикі кабанчики і їх годують", — написала Олександра у дописі. За її словами, ця зграє часто з’являється біля села Будище і добре відома місцевим.

Українка Юлія розповідає, що тварини навіть перебирають харчами. Хочуть саме червоні яблука, а зелені не їдять. З відео видно, що тварини самі підходять до людей та цікавляться, чи мають ті у руках щось смачненьке.

Частина людей теж ділиться своїми враженнями про зустріч із цими кабанчиками. Виявляється, що ці тварини створили в лісі справжню туристичну родзинку, оскільки їх досить часто тут зустрічають.

У коментарях розповідають, що подібні зграї кабанів бачили на Харківщині та Рівненщині. Зазначають, що мисливці та браконьєри їм зараз не загрожують, оскільки воєнний стан, тож тварини почуваються ще безпечніше. Утім, до диких кабанів радять не ставитися легковажно — це сімейство вочевидь вирощували у мисливському господарстві, тож вони не бояться людей. А ось справжні лісові тварини можуть напасти.

Нагадаємо, що на Чернігівщині фермер вирощує унікальну породу свиней. А ось загиблі окупанти на лінії фронту стають для кабанів поживою.