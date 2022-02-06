Густе хутро та специфічне сало: на Чернігівщині чоловік розводить унікальних свиней (фото)

Свиней додатково відрізняє норовливий характер.

З обласного центру — до маленького села на трохи більше ста чоловік. Мешканець Чернігова Роман Дроменко два роки тому переїхав до Стовпівки Городнянського району Чернігівської області, щоб вирощувати пухнастих свиней. Порода угорська пухова мангалиця відрізняється особливим видом сала.

Місцева міськрада інформує, що чоловік придбав порожню близько 30 років колгоспну ферму і організував там сімейний бізнес. Разом із батьком та братом він доглядає 30 тварин. Про причини зайнятися свинарством відповідає, що вони — "класні".

Роман з однією з свинок

Годує свиней він сам, оскільки тварини не люблять чужинців і відрізняються крутим норовом. Породу селекціонували із домашніх свиней з Угорщини та диких кабанів. Це єдиний вид довгошерстих свиней, що нині існує.

"Варю сто літрів каші на день. Тут для них гарне місце: чимала територія, сприятливі умови для розведення", — розповідає Роман.

"Дикі" гени даються взнаки — перед годуванням свиням дає себе обнюхати, а в загін бере дерев’яний щит. Мангалиці в теплу пору року, аж до пізньої осені — на самовигулі. Зиму переживають добре завдяки густій шерсті.

Мангалиця в загоні

У господарстві у Романа – 30 свиней

Особливість породи полягає не тільки в характері та вовні, але й салі. У ньому менше холестерину, а якщо правильно вигодувати порося — воно набуває консистенції, схожу з маслом, і його можна намазувати на хліб. В Україні до 18 заводчиків вирощують таку породу.

У планах Роман — зробити ремонт, наростити поголів’я, почати розводити корів, кіз, овець і відкрити сироварню.

Раніше "Телеграф" публікував незвичайний спосіб засолювання сала із прянощами.