Сало виходить ніжним та ароматним: названий ідеальний спосіб засолювання

Сало за цим рецептом виходить неймовірно смачним.

Сало — улюблений багатьма українцями продукт, який є не лише смачним, а й корисним. Медики відзначають, що у салі міститься безліч корисних жирів, що робить його важливою частиною харчування взимку. Як правильно солити сало, щоб воно виходило максимально смачним?

Кулінар Валерій Пономар стверджує, що знайшов ідеальний спосіб засолювання сала. Своїм рецептом він поділився на сторінці в Інстаграм.

Ідеальний рецепт солоного сала

Інгредієнти:

Сало 1 кг

Велика сіль 2 ст.л

Солодка мелена паприка 1 ст.л (можна розбавити копченою)

Зерниста гірчиця мелена 1 ч.л

Кмин 1 ч.л

Червоний гострий перець 1/2 ч.л (за смаком)

Куркума 2/3 ч.л.

Часник 4-5 зуб

Коріандр 1 ч.л.

Чорний перець 1/2 ч.л.

Як засолити сало, щоб воно вийшло ідеальним

Перед засолюванням сало потрібно заморозити мінімум на добу Якщо обернути при засолюванні в папір, також потрібно помістити в ємність, щоб не пересохла шкірка. Краще використовувати частину сала зі спини Найкраще використовувати сало завтовшки 3-4 см У холодильнику засолюємо 5 днів, потім можна зберігати в морозилці

Раніше "Телеграф" розповідав, як солити сало з цукром, щоб воно виходило м’яким та ніжним.