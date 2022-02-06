Густой мех и специфичное сало: на Черниговщине мужчина разводит уникальных свиней (фото)

Свиней дополнительно отличает норовливый характер.

Из областного центра — в маленькое село на чуть более чем сто человек. Житель Чернигова Роман Дроменко два года назад переехал в Столповку Городнянского района Черниговской области, чтобы выращивать пушистых свиней. Порода венгерская пуховая мангалица отличается особым видом сала.

Местный горсовет информирует, что мужчина приобрел пустующую около 30 лет колхозную ферму и организовал там семейный бизнес. Вместе с отцом и братом он ухаживает за 30 животными. Про причины заняться свиноводством отвечает, что они — "классные".

Роман с одной из хрюшек

Кормит свиней он сам, поскольку животные не любят чужаков и отличаются крутым нравом. Породу селекционировали из домашних свиней из Венгрии и диких кабанов. Это единственный ныне живущий вид длинношерстых свиней.

"Варю сто литров каши в день. Здесь для них хорошее место: немалая территория, благоприятные условия для разведения", — рассказывает Роман.

"Дикие" гены дают о себе знать — перед кормлением свиньям дает себя обнюхать, а в загон берет деревянный щит. Мангалицы в теплое время года, аж до поздней осени — на самовыгуле. Зиму переживают хорошо благодаря густой шерсти.

Мангалица в загоне

В хозяйстве у Романа - 30 свиней

Особенность породы заключается не только в характере и шерсти, но и сале. В нем меньше холестерина, а если правильно выкормить поросенка — оно приобритает консистенцию, схожую с маслом, и его можно намазывать на хлеб. В Украине до 18 заводчиков выращивают такую породу.

В планах у Романа — сделать ремонт, нарастить поголовье, начать разводить коров, коз, овец и открыть сыроварню.

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