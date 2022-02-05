Укр

Сало получается нежным и ароматным: назван идеальный способ засолки

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Как приготовить идеальное соленое сало Новость обновлена 05 февраля 2022, 09:53
Как приготовить идеальное соленое сало

Сало по этому рецепту получается невероятно вкусным.

Сало — любимы многими украинцами продукт, который является не только вкусным, но и полезным. Медики отмечают, что в сале содержится множество полезных жиров, что делает его важной частью питания зимой. Как же правильно солить сало, чтобы оно получалось максимально вкусным?

Кулинар Валерий Пономарь утверждает, что нашел идеальный способ засолки сала. Своим рецептом он поделился на страничке в Инстаграм.

Идеальный рецепт соленого сала

Ингредиенты:

  • Сало 1 кг
  • Крупная соль 2 ст.л
  • Сладкая молотая паприка 1 ст.л (можно разбавить копчённой)
  • Зернистая горчица молотая 1 ч.л
  • Тмин 1 ч.л
  • Красный острый перец 1/2 ч.л (по вкусу)
  • Куркума 2/3 ч.л
  • Чеснок 4-5 зуб
  • Кориандр 1 ч.л
  • Чёрный перец 1/2 ч.л

Как засолить сало, чтобы оно получилось идеальным

  1. Перед засолкой сало нужно заморозить минимум на сутки
  2. Если обернуть при засолке в бумагу, также нужно поместить в емкость чтобы не пересохла шкурка
  3. Лучше использовать часть сала со спины
  4. Идеальнее всего использовать сало толщиной 3-4 см
  5. В холодильнике засаливаем 5 дней, после можно хранить в морозилке

Ранее "Телеграф" рассказывал, как солить сало с сахаром, чтобы оно получалось мягким и нежным.

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#Рецепт #Сало
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