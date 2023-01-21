Фонарь, палатка и теплая одежда: туристические лайфхаки, которые помогут пережить холодную зиму

Чтобы не замерзнуть холодной зимой, нужно заранее позаботиться о необходимых вещах и продуктах

В феврале синоптики прогнозируют морозы до -7 в отдельных регионах Украины. Кроме того, энергосистема продолжает страдать из-за российских обстрелов, в некоторых регионах действуют плановые или аварийные отключению. Чтобы не замерзнуть военной зимой, есть несколько простых, но важных лайфхаков.

На портале Visit Ukraine рассказали о том, как согреться зимой в квартире без света и приготовить кушать. Эти туристические советы помогут вам пережить холода и отключения электроэнергии.

Полезные вещи, которые вам могут понадобиться

В зимние походы туристы часто берут с собой запасы теплой одежды, удобную теплую обувь, средства личной гигиены, павербанки, свечи или фонарики и оборудование, которое поможет приготовить еду в полевых условиях. Эти простые, но необходимые вещи пригодятся и вам, чтобы пережить отключения света и тепла.

Приготовление еды без электро- и газоснабжения

На случай отключения света или даже газа, вам лучше приобрести компактную переносную газовую горелку, которой также часто пользуются туристы. На ней можно не просто разогреть воду для чая, но и приготовить полноценный обед.

Горелку можно заменить газовым баллоном, который может быть как переносным (до 5 л), так и стационарным (от 10 л и больше). Газовая горелка стоит дешевле газового баллона и хватает ее в среднем на неделю, если пользоваться максимум двум людям. Газового баллона с уже встроенной горелкой хватит на дольше. Также не забудьте купить посуду маленького объема и с тонкими стенками — это сэкономит вам газ и ускорит приготовление пищи.

Борщ сварить на газовой горелке вряд ли получится, лучше приготовить каши, макароны или хлопья. Также можно запастись консервами или сублимированными блюдами, которые нужно лишь подогреть или залить кипятком. Энергию помогут восстановить сухофрукты, энергетические батончики, орехи, мед так далее.

Теплая одежда

О теплой одежде стоит позаботиться заранее, желательно, чтобы она была на флисе или на меху. В одежде на флисе дольше сохраняется тепло, и она не мешает двигаться. Не будет лишним и комплект термобелья.

Помните, что зимой нужно отдавать предпочтения многослойной одежде, между которой будет накапливаться тепло. К примеру, наденьте термобелье, которое прилегает к телу, а сверху несколько слоев свободных свитеров или кофт — так вам будет не только тепло, но и комфортно. Главное, чтобы одежда не кололась, не давила и не сковывала ваши движения.

Утеплите свое жилье

В квартире или доме наиболее неприятное — это сквозняки, которые берутся из-за того, что окна или двери не плотно закрыты. Если у вас есть сквозняки в квартире, то утеплите окна и двери поролоном или специальными средствами, о которых мы рассказывали. Как только вы избавитесь от сквозняков, тепло в доме будет сохраняться намного дольше.

Личная гигиена

На случай отключения света или водоснабжения, позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда были дома запасы воды. Также туристы советуют купить мочалку-перчатку — с ней можно помыться с минимальным использованием воды. В крайнем случае можно использовать мокрое полотенце.

Чтобы помыть голову, не намочив волосы, используйте сухой шампунь. Он освежит ваши волосы и сделает их чистыми в сложных условиях.

Место для сна

Чтобы не замерзнуть, нужно "утеплить" вашу кровать. Купите спальник и вкладку для него из специальной ткани или микрофлиса. Также можно установить в доме палатку — от дыхания внутри палатка быстро нагреется и вам будет теплее спать, чем в холодной постели.

Чтобы нагреть постель и согреться самим, наберите в бутылки горячую воду, предварительно нагрев ее на газовой горелке. Обмотайте импровизированные грелки полотенцем и положите в кровать.

Свет и зарядка гаджетов

Заряжать гаджеты можно при помощи павербанка, который нужно купить заранее, а освещение обеспечат LED-светильники или светильники на батарейках. Они могут заряжаться от павербанка и в условиях отключения электричества, обеспечат вам свет.

Фонари для кемпинга могут освещать большую площадь и работают от аккумуляторов. Более того, от них можно заряжать другие гаджеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как греются эскимосы. Эти советы помогут вам не замерзнуть даже самой холодной зимой.