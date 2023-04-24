Цікаві місця України: на Житомирщині є озеро-кит

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Незвичне озеро у формі кита та з островом посередині розташоване посеред соснового лісу в Житомирській області. Знайти цікаву водойму можна поблизу села Левків. До острова веде міст.

З обласного центру сюди можна дістатися і на велосипеді чи автомобілі (18 км від Житомира, 3 км від села Левків). Особливо на цій мальовничій локації захоплює острівець посеред озера, до якого веде місток довжиною в кілька десятків метрів. Локація цікава для відвідування як взимку, так і влітку, тут знайчно менше людей, ніж біля інстаграмного будинка рибака.

Світлинами острова з висоти пташиного польоту поділився на своїй сторінці у Facebook житомирський фотограф Олександр Оліщук:

Посередині острова-кита є острів

Місток до будинку рибака

Раніше "Телеграф" розповідав про загадкове місто-привид, яке не знайти на Google Maps. Колись процвітаюче містечко Цукроварів на Кіровоградщині населяли працівники одного з найбільших цукрових заводів у СРСР. Проте у двотисячних мешканці роз'їхалися, залишивши цілі квартали порожніх багатоповерхівок. За своєю апокаліптичністю місто нагадує Прип'ять біля Чорнобиля.