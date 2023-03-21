Рейтинг туристичних пам’яток 2023 року: визначено десять найкращих та найгірших (фото)

У рейтингу зустрічаються як популярні локації для туристів, так і маловідомі

Експерти склали рейтинг 99 найкращих та найгірших пам’яток світу у 2023 році. Враховувалися як відгуки туристів, так і умови безпеки для подорожі. України, ймовірно з останньої причини, у списку немає.

Аналітики туристичного порталу Stasher оцінили кожну пам’ятку на основі відгуків Tripadvisor і Google, середнього рейтингу користувачів Booking, також враховувалася відстань від найближчого аеропорту й безпека туристів за даними Global Peace Index. Повний перелік локацій можна побачити на сайті Stasher.

Дослідження помістило будівлю угорського парламенту в Будапешті на перший щабель рейтингу найкращих туристичних визначних пам’яток у світі, паризький Діснейленд займає другу позицію, Блакитна лагуна в Ісландії — третю. А ось Голлівудська алея слави у Лос-Анджелесі посіла останнє місце у списку 99 найгірших локацій

Топ-10 найкращих туристичних пам’яток у світі

Будівля угорського парламенту (Будапешт, Угорщина)

Парк розваг "Діснейленд" (Париж, Франція)

Блакитна лагуна (Ісландія)

Пласа-де-Еспана (Севілья, Іспанія)

Ангкор-Ват (Камбоджа)

Собор Святого Петра (Рим, Італія)

Книгарня "Ель Атенео Гранд Сплендід" (Буенос-Айрес, Аргентина)

Акрополь (Афіни, Греція)

Музей Нової Зеландії (Веллінгтон, Нова Зеландія)

Статуя Христа-Спасителя (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)

Топ-10 найгірших туристичних пам’яток у світі

Еверленд (Південна Корея)

Велика Китайська стіна (Китай)

Храм Фусімі Інарі Тайся (Японія)

Оушен Парк (Гонконг)

Бухта Вікторія (Гонконг)

Лотте Уорлд (Південна Корея)

Буш Гарденс (США)

Тадж-Махал (Індія)

Гранд Базар (Туреччина)

Голлівудська алея слави, Лос-Анджелес (США)

Раніше "Телеграф" розповідав, як працюють туристичні оператори у розпал війни. Вітчизняні підприємці впевнено виходять на ринки Польщі та інших країн Європи.

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