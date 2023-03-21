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Рейтинг туристичних пам’яток 2023 року: визначено десять найкращих та найгірших (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Перше місце несподівано опинилося у Будапешта Новина оновлена 21 березня 2023, 13:17
Перше місце несподівано опинилося у Будапешта. Фото pexels.com

У рейтингу зустрічаються як популярні локації для туристів, так і маловідомі

Експерти склали рейтинг 99 найкращих та найгірших пам’яток світу у 2023 році. Враховувалися як відгуки туристів, так і умови безпеки для подорожі. України, ймовірно з останньої причини, у списку немає.

Аналітики туристичного порталу Stasher оцінили кожну пам’ятку на основі відгуків Tripadvisor і Google, середнього рейтингу користувачів Booking, також враховувалася відстань від найближчого аеропорту й безпека туристів за даними Global Peace Index. Повний перелік локацій можна побачити на сайті Stasher.

Дослідження помістило будівлю угорського парламенту в Будапешті на перший щабель рейтингу найкращих туристичних визначних пам’яток у світі, паризький Діснейленд займає другу позицію, Блакитна лагуна в Ісландії — третю. А ось Голлівудська алея слави у Лос-Анджелесі посіла останнє місце у списку 99 найгірших локацій

Топ-10 найкращих туристичних пам’яток у світі

Будівля угорського парламенту (Будапешт, Угорщина)

Будівля угорського парламенту

Парк розваг "Діснейленд" (Париж, Франція)

Діснейленд

Блакитна лагуна (Ісландія)

Блакитна лагуна

Пласа-де-Еспана (Севілья, Іспанія)

Пласа-де-Еспана

Ангкор-Ват (Камбоджа)

Ангкор-Ват

Собор Святого Петра (Рим, Італія)

Собор Святого Петра у Римі

Книгарня "Ель Атенео Гранд Сплендід" (Буенос-Айрес, Аргентина)

Ель Атенео Гранд Сплендід

Акрополь (Афіни, Греція)

Акрополь

Музей Нової Зеландії (Веллінгтон, Нова Зеландія)

Статуя Христа-Спасителя (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)

Статуя Христа-Спасителя у Бразилії

Топ-10 найгірших туристичних пам’яток у світі

Еверленд (Південна Корея)

Велика Китайська стіна (Китай)

велика китайська стіна

Храм Фусімі Інарі Тайся (Японія)

Храм Фусімі Інарі Тайся

Оушен Парк (Гонконг)

Бухта Вікторія (Гонконг)

Бухта Вікторія

Лотте Уорлд (Південна Корея)

Буш Гарденс (США)

Тадж-Махал (Індія)

Тадж Махал

Гранд Базар (Туреччина)

Гранд Базар у Туреччині

Голлівудська алея слави, Лос-Анджелес (США)

Голлівудська Алея слави

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Фото: Pixabay, Pexels

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#Подорожі #Туризм