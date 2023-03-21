Рейтинг туристичних пам’яток 2023 року: визначено десять найкращих та найгірших (фото)
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У рейтингу зустрічаються як популярні локації для туристів, так і маловідомі
Експерти склали рейтинг 99 найкращих та найгірших пам’яток світу у 2023 році. Враховувалися як відгуки туристів, так і умови безпеки для подорожі. України, ймовірно з останньої причини, у списку немає.
Аналітики туристичного порталу Stasher оцінили кожну пам’ятку на основі відгуків Tripadvisor і Google, середнього рейтингу користувачів Booking, також враховувалася відстань від найближчого аеропорту й безпека туристів за даними Global Peace Index. Повний перелік локацій можна побачити на сайті Stasher.
Дослідження помістило будівлю угорського парламенту в Будапешті на перший щабель рейтингу найкращих туристичних визначних пам’яток у світі, паризький Діснейленд займає другу позицію, Блакитна лагуна в Ісландії — третю. А ось Голлівудська алея слави у Лос-Анджелесі посіла останнє місце у списку 99 найгірших локацій
Топ-10 найкращих туристичних пам’яток у світі
Будівля угорського парламенту (Будапешт, Угорщина)
Парк розваг "Діснейленд" (Париж, Франція)
Блакитна лагуна (Ісландія)
Пласа-де-Еспана (Севілья, Іспанія)
Ангкор-Ват (Камбоджа)
Собор Святого Петра (Рим, Італія)
Книгарня "Ель Атенео Гранд Сплендід" (Буенос-Айрес, Аргентина)
Акрополь (Афіни, Греція)
Музей Нової Зеландії (Веллінгтон, Нова Зеландія)
Статуя Христа-Спасителя (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)
Топ-10 найгірших туристичних пам’яток у світі
Еверленд (Південна Корея)
Велика Китайська стіна (Китай)
Храм Фусімі Інарі Тайся (Японія)
Оушен Парк (Гонконг)
Бухта Вікторія (Гонконг)
Лотте Уорлд (Південна Корея)
Буш Гарденс (США)
Тадж-Махал (Індія)
Гранд Базар (Туреччина)
Голлівудська алея слави, Лос-Анджелес (США)
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Фото: Pixabay, Pexels