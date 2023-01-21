Ліхтар, намет та теплий одяг: туристичні лайфхаки, які допоможуть пережити холодну зиму

Щоб не замерзнути холодною зимою, потрібно заздалегідь подбати про необхідні речі та продукти

У лютому синоптики прогнозують морози до -7 в окремих регіонах України. Крім того, енергосистема продовжує страждати через російські обстріли, в деяких регіонах діють планові або аварійні відключення. Щоб не замерзнути воєнною зимою, є кілька простих, але важливих лайфхаків.

На порталі Visit Ukraine розповіли про те, як зігрітися взимку у квартирі без світла та приготувати їсти. Ці туристичні поради допоможуть вам пережити холод та відключення електроенергії.

Корисні речі, які можуть знадобитися

У зимові походи туристи часто беруть із собою запаси теплого одягу, зручне тепле взуття, засоби особистої гігієни, павербанки, свічки чи ліхтарики та обладнання, що допоможе приготувати їжу у польових умовах. Ці прості, але необхідні речі стануть у нагоді і вам, щоб пережити відключення світла і тепла.

Приготування їжі без електро- та газопостачання

На випадок відключення світла або навіть газу, вам краще придбати компактний переносний газовий пальник, яким також часто користуються туристи. На ньому можна не просто розігріти воду для чаю, а й приготувати повноцінний обід.

Пальник можна замінити на газовий балон, який може бути як переносним (до 5 л), так і стаціонарним (від 10 л і більше). Газовий пальник коштує дешевше за газовий балон і вистачає його в середньому на тиждень, якщо користуватися максимум двом людям. Газового балона з уже вбудованим пальником вистачить на довше. Також не забудьте купити посуд маленького об’єму та з тонкими стінками – це заощадить вам газ та прискорить приготування їжі.

Борщ зварити на газовому пальнику навряд чи вдасться, краще приготувати каші, макарони чи пластівці. Також можна запастися консервами чи сублімованими стравами, які потрібно лише підігріти чи залити окропом. Енергію допоможуть відновити сухофрукти, енергетичні батончики, горіхи, мед тощо.

Теплий одяг

Про теплий одяг варто подбати заздалегідь, бажано, щоб він був на флісі або на хутрі. В одязі на флісі довше зберігається тепло, і він не заважає рухатися. Не буде зайвим і комплект термобілизни.

Пам’ятайте, що взимку потрібно віддавати переваги багатошаровому одягу, між яким накопичуватиметься тепло. Наприклад, надягніть термобілизну, яка прилягає до тіла, а зверху кілька шарів вільних светрів або кофт — так вам буде не тільки тепло, а й комфортно. Головне, щоб одяг не коловся, не тиснув і не сковував ваші рухи.

Утепліть своє житло

У квартирі чи будинку найбільш неприємне – це протяги, які беруться через те, що вікна чи двері не щільно зачинені. Якщо у вас є протяги в квартирі, то утепліть вікна та двері поролоном або спеціальними засобами, про які ми розповідали. Як тільки ви позбавитеся протягів, тепло в будинку зберігатиметься набагато довше.

Особиста гігієна

На випадок відключення світла або водопостачання, подбайте про те, щоб у вас завжди були вдома запаси води. Також туристи радять купити мочалку-рукавичку – з нею можна помитися з мінімальним використанням води. В крайньому випадку можна використовувати мокрий рушник.

Щоб помити голову, не намочивши волосся, використовуйте сухий шампунь. Він освіжить ваше волосся і зробить його чистим у складних умовах.

Місце для сну

Щоб не замерзнути, потрібно "утеплити" ваше ліжко. Купуйте спальник та вкладку для нього зі спеціальної тканини або мікрофлісу. Також можна встановити в будинку намет – від дихання всередині намет швидко нагріється і вам буде тепліше спати, ніж у холодному ліжку.

Щоб нагріти ліжко та зігрітися самим, наберіть у пляшки гарячу воду, попередньо нагрівши її на газовому пальнику. Обмотайте імпровізовані грілки рушником і покладіть у ліжко.

Світло та зарядка гаджетів

Заряджати гаджети можна за допомогою павербанку, який потрібно купити заздалегідь, а освітлення забезпечать LED-світильники чи світильники на батарейках. Вони можуть заряджатися від павербанку та в умовах відключення електрики, забезпечать вам світло.

Ліхтарі для кемпінгу можуть освітлювати велику площу та працюють від акумуляторів. Більш того, від них можна заряджати інші гаджети.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як гріються ескімоси. Ці поради допоможуть вам не замерзнути навіть найхолоднішою зимою.