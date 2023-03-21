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Рейтинг туристических достопримечательностей 2023 года: определены десять лучших и худших (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Первое место неожиданно оказалось у Будапешта Новость обновлена 21 марта 2023, 13:17
Первое место неожиданно оказалось у Будапешта. Фото pexels.com

В рейтинге встречаются как популярные локации для туристов, так и малоизвестные

Эксперты составили рейтинг 99 самых лучших и самых худших достопримечательностей мира в 2023 году. Учитывались как отзывы туристов, так и условия безопасности для путешествия. Украины, вероятно по последней причине, в списке нет.

Аналитики туристического портала Stasher оценили каждую достопримечательность на основе отзывов Tripadvisor и Google, среднего рейтинга пользователей Booking, также учитывалось расстояние от ближайшего аэропорта и безопасность туристов по данным Global Peace Index. Полный перечень локаций можно увидеть на сайте Stasher.

Исследование поместило здание венгерского парламента в Будапеште на первую ступень рейтинга лучших туристических достопримечательностей в мире, парижский Диснейленд занимает вторую позицию, Голубая лагуна в Исландии — третью. А вот Голливудская аллея славы в Лос-Анджелесе заняла последнее место в списке 99 худших локаций

Топ-10 лучших туристических достопримечательностей в мире

Здание венгерского парламента (Будапешт, Венгрия)

Здание венгерского парламента

Парк развлечений "Диснейленд" (Париж, Франция)

Диснейленд

Голубая лагуна (Исландия)

Голубая лагуна

Пласа-де-Эспана (Севилья, Испания)

Пласа-де-Эспана

Ангкор-Ват (Камбоджа)

Ангкор-Ват

Собор Святого Петра (Рим, Италия)

Собор Святого Петра в Риме

Книжный магазин "Эль Атенео Гранд Сплендид" (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Эль Атенео Гранд Сплендид

Акрополь (Афины, Греция)

Акрополь

Музей Новой Зеландии (Веллингтон, Новая Зеландия)

Статуя Христа-Спасителя (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Статуя Христа-Спасителя в Бразилии

Топ-10 худших туристических достопримечательностей в мире

Эверленд (Южная Корея)

Великая китайская стена (Китай)

Великая китайская стена

Храм Фусими Инари Тайся (Япония)

Храм Фусими Инари Тайся

Оушен Парк (Гонконг)

Бухта Виктория (Гонконг)

Бухта Виктория

Лотте Уорлд (Южная Корея)

Буш Гарденс (США)

Тадж-Махал (Индия)

Тадж-Махал

Гранд Базар (Турция)

Гранд Базар в Турции

Голливудская аллея славы, Лос-Анджелес (США)

Голливудская аллея славы

Ранее "Телеграф" рассказывал, как работают туристические операторы в разгар войны. Отечественные предприниматели уверенно выходят на рынки Польши и других европейских стран.

Фото: Pixabay, Pexels

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