Рейтинг туристических достопримечательностей 2023 года: определены десять лучших и худших (фото)

В рейтинге встречаются как популярные локации для туристов, так и малоизвестные

Эксперты составили рейтинг 99 самых лучших и самых худших достопримечательностей мира в 2023 году. Учитывались как отзывы туристов, так и условия безопасности для путешествия. Украины, вероятно по последней причине, в списке нет.

Аналитики туристического портала Stasher оценили каждую достопримечательность на основе отзывов Tripadvisor и Google, среднего рейтинга пользователей Booking, также учитывалось расстояние от ближайшего аэропорта и безопасность туристов по данным Global Peace Index. Полный перечень локаций можно увидеть на сайте Stasher.

Исследование поместило здание венгерского парламента в Будапеште на первую ступень рейтинга лучших туристических достопримечательностей в мире, парижский Диснейленд занимает вторую позицию, Голубая лагуна в Исландии — третью. А вот Голливудская аллея славы в Лос-Анджелесе заняла последнее место в списке 99 худших локаций

Топ-10 лучших туристических достопримечательностей в мире

Здание венгерского парламента (Будапешт, Венгрия)

Парк развлечений "Диснейленд" (Париж, Франция)

Голубая лагуна (Исландия)

Пласа-де-Эспана (Севилья, Испания)

Ангкор-Ват (Камбоджа)

Собор Святого Петра (Рим, Италия)

Книжный магазин "Эль Атенео Гранд Сплендид" (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Акрополь (Афины, Греция)

Музей Новой Зеландии (Веллингтон, Новая Зеландия)

Статуя Христа-Спасителя (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Топ-10 худших туристических достопримечательностей в мире

Эверленд (Южная Корея)

Великая китайская стена (Китай)

Храм Фусими Инари Тайся (Япония)

Оушен Парк (Гонконг)

Бухта Виктория (Гонконг)

Лотте Уорлд (Южная Корея)

Буш Гарденс (США)

Тадж-Махал (Индия)

Гранд Базар (Турция)

Голливудская аллея славы, Лос-Анджелес (США)

Ранее "Телеграф" рассказывал, как работают туристические операторы в разгар войны. Отечественные предприниматели уверенно выходят на рынки Польши и других европейских стран.

Фото: Pixabay, Pexels