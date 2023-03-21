Рейтинг туристических достопримечательностей 2023 года: определены десять лучших и худших (фото)
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В рейтинге встречаются как популярные локации для туристов, так и малоизвестные
Эксперты составили рейтинг 99 самых лучших и самых худших достопримечательностей мира в 2023 году. Учитывались как отзывы туристов, так и условия безопасности для путешествия. Украины, вероятно по последней причине, в списке нет.
Аналитики туристического портала Stasher оценили каждую достопримечательность на основе отзывов Tripadvisor и Google, среднего рейтинга пользователей Booking, также учитывалось расстояние от ближайшего аэропорта и безопасность туристов по данным Global Peace Index. Полный перечень локаций можно увидеть на сайте Stasher.
Исследование поместило здание венгерского парламента в Будапеште на первую ступень рейтинга лучших туристических достопримечательностей в мире, парижский Диснейленд занимает вторую позицию, Голубая лагуна в Исландии — третью. А вот Голливудская аллея славы в Лос-Анджелесе заняла последнее место в списке 99 худших локаций
Топ-10 лучших туристических достопримечательностей в мире
Здание венгерского парламента (Будапешт, Венгрия)
Парк развлечений "Диснейленд" (Париж, Франция)
Голубая лагуна (Исландия)
Пласа-де-Эспана (Севилья, Испания)
Ангкор-Ват (Камбоджа)
Собор Святого Петра (Рим, Италия)
Книжный магазин "Эль Атенео Гранд Сплендид" (Буэнос-Айрес, Аргентина)
Акрополь (Афины, Греция)
Музей Новой Зеландии (Веллингтон, Новая Зеландия)
Статуя Христа-Спасителя (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Топ-10 худших туристических достопримечательностей в мире
Эверленд (Южная Корея)
Великая китайская стена (Китай)
Храм Фусими Инари Тайся (Япония)
Оушен Парк (Гонконг)
Бухта Виктория (Гонконг)
Лотте Уорлд (Южная Корея)
Буш Гарденс (США)
Тадж-Махал (Индия)
Гранд Базар (Турция)
Голливудская аллея славы, Лос-Анджелес (США)
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Фото: Pixabay, Pexels