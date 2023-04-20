Таки "вітання" з космосу? Фахівці пояснили яскравий спалах у небі над Києвом

Українські фахівці розповіли, що сталося у небі над Київщиною 19 квітня

Увечері 19 квітня в небі над Україною помітили яскравий спалах, який викликав подив у мешканців Київської та низки інших областей. Спершу була версія про падіння супутника, спростована в NASA, а тепер з’явилася реакція українських вчених.

Як йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України, подія може бути пов’язана з "входом космічного тіла до щільних шарів атмосфери".

Фахівці зазначають, що така версія не є остаточною. В агентстві обіцяють прояснити ситуацію найближчим часом.

"19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ДЦСК на території України зареєстровано високоенергетичну акустичну подію. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області", — йдеться у повідомленні відомства.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про супутник, який мав упасти на Землю в ніч проти 20 квітня. Також українці почали публікувати у мережі фотожаби та меми з нагоди рідкісного явища.