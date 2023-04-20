Яскравий спалах у небі над Києвом: у NASA озвучили свою версію

Фахівці розповіли, що могло засвітитися у небі над Києвом

Пізно ввечері 19 квітня в небі над Україною стався яскравий спалах, який був помітний у Київській та низці інших областей. У мережі почали писати, що це було наслідком падіння супутника NASA, але в організації спростували такі припущення.

Як пише BBC, цього дня супутник залишався на орбіті і не входив в атмосферу нашої планети.

Таким чином у небі над Україною точно бачили не результат падіння апарату RHESSI.

Представник NASA Роберт Маргетта зазначив, що його організація разом із Міністерством оборони США продовжують стежити за рухом супутника. Також він виключив варіант, при якому над Україною могли помітити падіння якогось іншого супутника.

У той же час дослідники The Alpha Centauri підтверджують, що об’єкт, який бачили українці, не є супутником. Там запевняють, що то був болід (метеор), а також опублікували траєкторію його польоту.

"Сьогодні справді в атмосферу має входити апарат NASA RHESSI, який спостерігав сонячні спалахи з 2002 по 2018 рік. Але траєкторія його падіння дуже далека від України..." - повідомляють фахівці.

На Україну не міг впасти супутник, запевняють експерти

Раніше "Телеграф" писав, що яскравий спалах у небі над Україною породив хвилю мемів. Також ми писали про те, що відомо про супутника RHESSI.