Яркая вспышка в небе над Киевом: в NASA озвучили свою версию

Специалисты рассказали, что могло засветиться в небе над Киевом

Поздним вечером 19 апреля в небе над Украиной произошла яркая вспышка, которая была заметна в Киевской и в ряде других областей. В сети начали писать о том, что это было следствием падения спутника NASA, но в организации опровергли такие предположения.

Как пишет BBC, в этот день спутник оставался на орбите и не входил в атмосферу нашей планеты.

Таким образом, в небе над Украиной точно видели не результат падения аппарата RHESSI.

Представитель NASA Роберт Маргетта отметил, что его организация вместе с Министерством обороны США продолжают следить за движением спутника. Также он исключил вариант, при котором над Украиной могли заметить падение какого-либо другого спутника.

В то же время исследователи из The Alpha Centauri подтверждают, что объект, который видели украинцы, не является спутником. Там заверяют, что это был болид (метеор), а также опубликовали траекторию его полета.

"Сегодня действительно в атмосферу должен входить аппарат NASA RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 год. Но траектория его падения очень далека от Украины…" — сообщают специалисты.

На Украину не мог упасть спутник, заверяют эксперты

Ранее "Телеграф" писал, что яркая вспышка в небе над Украиной породила волну мемов. Также мы писали о том, что известно о спутнике RHESSI.