Невероятная детализация: арабский спутник создал подробнейшую карту Марса (фото, видео)
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Для создания карты понадобилось около двух земных лет
Два года назад Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) направили к Марсу свой первый спутник, а теперь он показал поверхность Красной планеты в невероятных деталях.
Как информирует Universe, карта высокой детализации поможет ученым ответить на актуальные вопросы о том, как соседняя планета стала сухой и бесплодной и как она потеряла свою воду.
Карта была составлена с помощью спутника "Hope" ("Надежда") или "Аль-Амаль" и его новейшего оптической системы Emirates Exploration Imager (EXI).
Управляли аппаратом специалисты Нью-Йоркского университета в Абу-Даби (NYUAD) и Центра космической науки ОАЭ.
Детализированное изображение было составлено за два земных года, что эквивалентно одному марсианскому, а спутнику понадобилось для этого провести около 3000 наблюдений с использованием EXI.
На новой карте можно в высоком качестве увидеть основные геологические особенности Марса, включая полярные ледяные шапки, горы, русла пересохших рек и озера.
В более высоком разрешении карту можно посмотреть на сайте университета по ссылке.
"Аль-Амаль" является первой межпланетной миссией для ОАЭ и арабских стран. Корабль был запущен в космос в 2020 году, а 9 февраля 2021 он вышел на орбиту Марса, где продолжает работу по сей день.
Напомним, в прошлом году ровер Curiosity прислал данные, которые позволили установить, что Марс все же давным-давно имел воду и условия, благоприятные для возникновения жизни.