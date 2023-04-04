Невероятная детализация: арабский спутник создал подробнейшую карту Марса (фото, видео)

Для создания карты понадобилось около двух земных лет

Два года назад Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) направили к Марсу свой первый спутник, а теперь он показал поверхность Красной планеты в невероятных деталях.

Как информирует Universe, карта высокой детализации поможет ученым ответить на актуальные вопросы о том, как соседняя планета стала сухой и бесплодной и как она потеряла свою воду.

Карта была составлена с помощью спутника "Hope" ("Надежда") или "Аль-Амаль" и его новейшего оптической системы Emirates Exploration Imager (EXI).

Управляли аппаратом специалисты Нью-Йоркского университета в Абу-Даби (NYUAD) и Центра космической науки ОАЭ.

Детализированное изображение было составлено за два земных года, что эквивалентно одному марсианскому, а спутнику понадобилось для этого провести около 3000 наблюдений с использованием EXI.

На новой карте можно в высоком качестве увидеть основные геологические особенности Марса, включая полярные ледяные шапки, горы, русла пересохших рек и озера.

В более высоком разрешении карту можно посмотреть на сайте университета по ссылке.

"Аль-Амаль" является первой межпланетной миссией для ОАЭ и арабских стран. Корабль был запущен в космос в 2020 году, а 9 февраля 2021 он вышел на орбиту Марса, где продолжает работу по сей день.

Напомним, в прошлом году ровер Curiosity прислал данные, которые позволили установить, что Марс все же давным-давно имел воду и условия, благоприятные для возникновения жизни.