Появилось видео пролета космического корабля над самым известным кратером на Марсе

Видео было создано на основе данных Mars Express и Марсианского разведывательного орбитального аппарата

Пока ученые разрабатывают технологии строительства домов на Марсе7/5783438-vcheni-pridumali-yak-buduvati-budinki-na-marsi-dopomozhe-nespodivaniy-produkt, Европейское космическое агентство (ЕКА) предложило совершить виртуальное путешествие по одному из самых известных кратеров планеты Езеро с высоты птичьего полёта.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства (само видео находится чуть ниже).

Отмечается, что видео было создано на основе данных межпланетной станции Mars Express и Марсианского разведывательного орбитального аппарата (MRO).

Первооткрывателем кратера Езеро считается ровер Perseverance — именно он внёс наибольший вклад в его изучение и картографирование. Кратер шириной примерно 45 километров находится на границе между древним регионом Terra Sabaea, содержащим породы возрастом до 4,1 миллиарда лет, и более молодым бассейном Isidis Planitia, образовавшимся в результате падения астероида.

На видео, обращают внимание в ЕКА, можно заметить канал оттока, извивающийся от склона кратера. Далее — два притока из Neretva Vallis и Sava Vallis, находящиеся на западном и северо-западном краю Езеро. Самые видные из этих ответвлений углубляются в кратер, образуя древнюю веерообразную речную дельту, которая и послужила местом высадки Perseverance. По мнению учёных, рельефы в кратере в прошлом оставила вода.

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