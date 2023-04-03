З’явилося відео прольоту космічного корабля над найвідомішим кратером на Марсі

Відео було створено на основі даних Mars Express та Марсіанського розвідувального орбітального апарату

Поки вчені розробляють технології будівництва будинків на Марсі, Європейське космічне агентство (ЄКА) запропонувало здійснити віртуальну подорож по кратеро Езеро, одному з самих відомих на Червоній планеті.

Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства (саме відео розміщене трохи нижче).

Зазначається, що відео було створено на основі даних міжпланетної станції Mars Express та Марсіанського розвідувального орбітального апарату (MRO).

Першовідкривачем кратера Езеро вважається ровер Perseverance — саме він зробив найбільший внесок у його вивчення та картографування. Кратер шириною приблизно 45 кілометрів знаходиться на кордоні між стародавнім регіоном Terra Sabaea, що містить породи віком до 4,1 мільярда років, і молодшим басейном Isidis Planitia, що утворився внаслідок падіння астероїда.

На відео, звертають увагу в ЕКА, можна помітити канал відтоку, що звивається від кратера. Далі — два притоки з Neretva Vallis та Sava Vallis, що знаходяться на західному та північно-західному краї Єзеро. Найпомітніші з цих відгалужень заглиблюються в кратер, утворюючи давню віялоподібну річкову дельту, яка й послужила місцем висадки Perseverance. На думку вчених, рельєфи у кратері у минулому залишила вода.

Раніше повідомлялося, що ще один "ентузіаст" дослідження Марса Ілон Маск запустить у космос перший гігантський корабель для польотів на Місяць і Марс. Кілька років тому в одному з інтерв’ю він запропонував "бахнути" по полярних шапках Марсу ядерними бомбами.