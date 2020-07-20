ОАЭ впервые запустили космический аппарат на Марс (Видео)

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима в Японии.

Запуск космического аппарата состоялся в запланированное время - 20 июля в 01:58 по времени ОАЭ (00.58 по Киеву), сообщает zn.ua со ссылкой на Associated Press.

Как сообщалось ранее, отправка зонда "Аль-Амаль" должна была состояться 15 июля, но в тоже время была отложена из-за неблагоприятных погодных условий.

К примеру, в Японии шли ливневые дожди, в конечном итоге на юго-запад страны обрушились оползни и возникли подтопления.

أول عد تنازلي عربي في تاريخ استكشاف الفضاء! مسبار الأمل ينطلق إلى المريخ حاملاً معه طموحات العرب..#مسبار_الأمل #أول_عد_تنازلي_عربي #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/pQmQHbNkix — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020

Известно, что космический зонд "Аль-Амаль" был разработан и сконструирован арабскими учеными и инженерами. Он непосредственном оснащен двумя солнечными батареями, многоканальной камерой с высоким разрешением, а также инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами.

В итоге, зонд будет изучать верхние слои атмосферы Марса, а также следить за изменением климата, совершая полеты вокруг планеты. Он должен пролететь 500 миллионов километров. Предполагается, что космический зонд достигнет Марса в феврале следующего года.