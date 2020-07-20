Скачать
Понедельник, 20.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ситуация на Донбассе: боевики 17 раз нарушили "тишину"
Ситуация на Донбассе: боевики 17 раз нарушили "тишину"
В Украине установится жара, местами грозовые дожди
В Украине установится жара, местами грозовые дожди
"Динамо" сенсационно проиграло "Колосу": обзор матча (Видео)
"Динамо" сенсационно проиграло "Колосу": обзор матча (Видео)
61-летняя Мадонна показала, чем занимается дома с молодым любовником
61-летняя Мадонна показала, чем занимается дома с молодым любовником

ОАЭ впервые запустили космический аппарат на Марс (Видео)

ОАЭ впервые запустили космический аппарат на Марс (Видео)
Обновлено 08:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима в Японии.

Запуск космического аппарата состоялся в запланированное время - 20 июля в 01:58 по времени ОАЭ (00.58 по Киеву), сообщает zn.ua со ссылкой на Associated Press.

Как сообщалось ранее, отправка зонда "Аль-Амаль" должна была состояться 15 июля, но в тоже время была отложена из-за неблагоприятных погодных условий.

К примеру, в Японии шли ливневые дожди, в конечном итоге на юго-запад страны обрушились оползни и возникли подтопления. 

Известно, что космический зонд "Аль-Амаль" был разработан и сконструирован арабскими учеными и инженерами. Он непосредственном оснащен двумя солнечными батареями, многоканальной камерой с высоким разрешением, а также инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами.

У кометы Neowise появился собственный твиттер

В итоге, зонд будет изучать верхние слои атмосферы Марса, а также следить за изменением климата, совершая полеты вокруг планеты. Он должен пролететь 500 миллионов километров. Предполагается, что космический зонд достигнет Марса в феврале следующего года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Марс, Наука, Космический зонд.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Слуга народа" Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату
02 Тибетский тест личности: Вы будете удивлены результатами!
03 Стрельба в Вашингтоне: один человек погиб и восемь пострадали
04 Раскрыта тайна "кричащей" мумии (Фото)
05 "Вам придется ответить": Кадыров обратился к Зеленскому с требованием "подтвердить свои извинения"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Иране: суд отложил казнь трех участников
Протесты в Иране: суд отложил казнь трех участников
Гривна продолжает падать: сколько сегодня стоят евро и доллар
Гривна продолжает падать: сколько сегодня стоят евро и доллар
Стрельба в Вашингтоне: один человек погиб и восемь пострадали
Стрельба в Вашингтоне: один человек погиб и восемь пострадали
Рецепт дня: Кекс на йогурте, с черникой
Рецепт дня: Кекс на йогурте, с черникой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь