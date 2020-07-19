У кометы Neowise появился собственный твиттер

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У кометы Neowise появился собственный Twitter-аккаунт.

"Я твоя Великая комета. Я видна невооруженным глазом", – сообщается в Twitter.

В блоге кометы Neowise на данный момент уже 4 407 подписчиков.

ICYMI: Take a look at this timelapse of comet Neowise captured by the Nayoro Observatory in Japan pic.twitter.com/l99eRTiT1Z — Reuters (@Reuters) July 18, 2020

На появившемся Twitter-аккаунте появилось видео кометы над Японией.

Также сообщается, что комета видима невооруженным глазом. Neowise находится на расстоянии 106 575 578 км от Земли. Сообщается, что увидеть ее можно в созвездии Большой Медведицы.

Отметим, что 23 июля комета максимально приблизится к Земле. Наблюдать ее можно будет практически из любой точки планеты.