У кометы Neowise появился собственный твиттер

У кометы Neowise появился собственный Twitter-аккаунт.
"Я твоя Великая комета. Я видна невооруженным глазом", – сообщается в Twitter.
В блоге кометы Neowise на данный момент уже 4 407 подписчиков.
ICYMI: Take a look at this timelapse of comet Neowise captured by the Nayoro Observatory in Japan pic.twitter.com/l99eRTiT1Z
— Reuters (@Reuters) July 18, 2020
На появившемся Twitter-аккаунте появилось видео кометы над Японией.
Также сообщается, что комета видима невооруженным глазом. Neowise находится на расстоянии 106 575 578 км от Земли. Сообщается, что увидеть ее можно в созвездии Большой Медведицы.
Отметим, что 23 июля комета максимально приблизится к Земле. Наблюдать ее можно будет практически из любой точки планеты.