Глаз Сахары из космоса впечатлил астронавта NASA

Структура имеет диаметр около 38 км и находится на высоте 400-460 м над уровнем моря.

Астронавт Крис Кэссиди сделал впечатляющий снимок структуры Ришад в Сахаре с МКС.

Фото Сахары астронавт NASA опубликовал в Twitter.

"Око Сахары" — это геологическая структура из концентрических кругов в мавританской части пустыни Сахара.

Amazing to see the “Eye of the Sahara” near Ouadane, Mauritania. Easily viewable with one’s naked eye from our windows on @Space_Station. pic.twitter.com/Cztak4kL8y — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) July 15, 2020

Известно, что кратер диаметром 50 км стал знаменит после того, как в 1965 году американский космический корабль "Джемини-4" сделал его первые снимки из космоса.

Ученые считают, что самому древнему кольцу 500−600 млн лет.

Напомним, Астрономы из Массачусетского технологического института сообщили о внезапном исчезновении короны сверхмассивной черной дыры 1ES 1927 + 654, расположенной в 100 миллионах световых лет от Земли.