Глаз Сахары из космоса впечатлил астронавта NASA

Астронавт Крис Кэссиди сделал впечатляющий снимок структуры Ришад в Сахаре с МКС.

Фото Сахары астронавт NASA опубликовал в Twitter.

"Око Сахары" — это геологическая структура из концентрических кругов в мавританской части пустыни Сахара.

Amazing to see the “Eye of the Sahara” near Ouadane, Mauritania. Easily viewable with one’s naked eye from our windows on @Space_Station. pic.twitter.com/Cztak4kL8y

— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) July 15, 2020