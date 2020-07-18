Не похожи на других: найдены два бурых карлика с уникальным составом

Ученые из NASA на пару с астрономами-любителями нашли пару бурых карликов, которые сильно не похожи по составу таких же небесных тел. Данная находка свидетельствует о том, что в космосе могут быть еще подобные объекты.

Новые субзвездные объекты — это коричневые или бурые карлики, которые имеют много общего со звездами. Однако эти газообразные тела не обладают достаточной массой, чтобы начать ядерный синтез, поэтому они больше похожи на небольшие планеты, а не на звезды.

При этом пара — самые похожие на планеты коричневые карлики, которые можно наблюдать в старейшей популяции звезд Млечного пути, говорится в заявлении официальных представителей NASA. Они могут помочь исследователям узнать больше о планетах за пределами Солнечной системы. Исследователи изучали их с помощью данных миссий NASA. Объекты назвали WISE 1810 и WISE 0414.

Когда ученые изучали их, они были удивлены, увидев, что у этих двух коричневых карликов очень мало железа по сравнению с тем, что обычно наблюдается у коричневых карликов. Это говорит о том, что они очень старые. Паре небесных тел, по оценкам NASA, около 10 млрд лет, а их совокупная масса примерно в 75 раз больше массы Юпитера.

Если эти коричневые карлики образовались с низким содержанием металла, то и исследователи уверены, что есть древние экзопланеты с таким же составом. Поэтому исследователи начнут искать старые экзопланеты с низким содержанием металла или другие галактики, которые вращаются вокруг древних звезд с низким содержанием металла. Дальнейшие исследования этой популяции коричневых карликов дадут ответы на вопросы о том, насколько процесс формирования планеты зависит от массы металлов в составе.