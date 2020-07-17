Рекордная близость: зонд Solar Orbiter запечатлел "миниатюрные" вспышки Солнца (Фото)

Европейский солнечный зонд Solar Orbiter прислал на Землю все научные данные, собранные в ходе первого сближения со звездой, состоявшегося в июне 2020 года. На первых снимках, сделанных на рекордно близком расстоянии с Солнцем, можно увидеть тысячи крошечных вспышек, которые могут помочь в решении проблемы перегрева солнечной короны.

Европейские ученые представили первые снимки Солнца, сделанные космическим зондом Solar Orbiter. Они были получены 30 мая, когда аппарат находился всего в 77 миллионах километров от поверхности звезды, вдвое ближе земной орбиты. Можно заметить, что американский зонд Parker сходится с Солнцем намного теснее, вплоть до 6,2 миллиона километров, но направленной на звезду камеры у него нет: она не смогла бы работать в таких условиях. Гавайский телескоп Daniel K. Inoye может делать снимки с большим разрешением, однако часть света на них неизбежно поглощается атмосферой Земли.

Неудивительно, что фотографии Solar Orbiter сразу принесли любопытную находку. "На первый взгляд Солнце кажется спокойным, но если рассмотреть детали, то оно оказывается повсюду усыпанным миниатюрными вспышками", - сказал один из участников миссии, бельгийский астрофизик Дэвид Бергманс (David Berghmans). В самом деле, сейчас наша звезда продолжает находиться на минимуме 11-летнего цикла своей активности, и на фотографиях можно видеть тысячи крошечных вспышек, получивших прозвище "кострища".

Они напоминают обыкновенные солнечные вспышки, только уменьшенные в миллионы, а то и в миллиарды раз. Тем не менее их так много, что общее влияние таких "кострищ" на поверхность Солнца может быть крайне серьезным. Возможно даже, что они вносят свой вклад в одну из главных загадок звезды - все еще необъясненную до конца экстремально высокую температуру короны, которая на порядки превышает температуру в более глубоких слоях. Такое предположение уже звучало несколько лет назад.

Стрелка указывает на одну из мелких вспышек; окружность внизу показывает размеры Земли для сравнения

Стоит сказать, что "миниатюрность" этих вспышек не должна обманывать: самые небольшие из них имеют сотни километров в поперечнике - "типичная европейская страна", как отметили ученые. Неизвестно, создаются ли такие "кострища" теми же магнитными силами, что и полномасштабные, мощные солнечные вспышки или же связаны с работой какого-то другого механизма. Возможно, Solar Orbiter поможет выяснить и это: на борту аппарата работает высокоточный инструмент PHI, который уже проводит измерения магнитных полей в солнечной короне.