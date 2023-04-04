Неймовірна деталізація: арабський супутник створив найдокладнішу карту Марса (фото, відео)

Для створення картки знадобилося близько двох земних років

Два роки тому Об’єднані арабські емірати (ОАЕ) направили до Марса перший супутник, а тепер він показав поверхню Червоної планети в неймовірних деталях.

Як інформує Universe, карта високої деталізації допоможе вченим відповісти на актуальні питання про те, як сусідня планета стала сухою та безплідною та як вона втратила свою воду.

Карта була складена за допомогою супутника "Hope" ("Надія") або "Аль-Амаль" та його новітньої оптичної системи Emirates Exploration Imager (EXI).

Керували апаратом фахівці Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі (NYUAD) та Центру космічної науки ОАЕ.

Деталізоване зображення було складено за два земні роки, що еквівалентно одному марсіанському, а супутнику знадобилося для цього провести близько 3000 спостережень з використанням EXI.

На новій карті можна у високій якості побачити основні геологічні особливості Марса, включаючи полярні крижані шапки, гори, русла пересохлих річок та озера.

У вищій роздільній здатності карту можна переглянути на сайті університету за посиланням.

"Аль-Амаль" є першою міжпланетною місією для ОАЕ та арабських країн. Корабель був запущений у космос у 2020 році, а 9 лютого 2021 року він вийшов на орбіту Марса, де продовжує роботу до цього дня.

Нагадаємо, минулого року ровер Curiosity надіслав дані, які дозволили встановити, що Марс все ж таки давним-давно мав воду та умови, сприятливі для виникнення життя.