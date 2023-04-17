Сверхмассивная черная дыра внезапно направила свой блазар на Землю: опасно ли это для людей

Причиной изменений может быть слияние с другой галактикой или другим относительно массивным объектом

Во Вселенной существуют миллиарды галактик, и считается, что в центре каждой из них находится сверхмассивная черная дыра. Некоторые из этих галактик обладают ядерной активностью и известны как активные галактические ядра (АГЯ).

Недавно международная команда астрономов выявила уникальную активность в ядре галактики PBC J2333.9-2343, которая представляет собой гигантскую радиогалактику размером 4 миллиона световых лет с блазаром в ядре, струи которого направлены прямо на Землю.

Об этом пишет Mashable со ссылкой на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Блазар — это активное галактическое ядро (АГЯ) с релятивистской струей (струей, движущейся почти со скоростью света), направленной в сторону наблюдателя. Это очень высокоэнергетический объект, считающийся одним из самых мощных явлений во Вселенной. Настоящее исследование показало, что внутри PBC J2333.9-2343 джет (поток света) радикально изменил направление на 90 градусов.

Струя, которая раньше находилась в плоскости неба, то есть перпендикулярно нашей линии зрения, теперь направлена прямо на Землю.

В случае с PBC J2333.9-2343 исследователи считают, что джет исходит из центральной сверхмассивной черной дыры. Поскольку джет направлен в сторону Земли, излучение значительно усиливается и может превышать излучение остальной галактики. Это, в свою очередь, приводит к вспышкам большей интенсивности, чем у других радиогалактик.

Чтобы понять необычное поведение этой галактики, астрономы наблюдали ее в широком диапазоне электромагнитного спектра. Ее наблюдали с помощью радио-, оптических, инфракрасных, рентгеновских, ультрафиолетовых и гамма-телескопов. Данные были получены с помощью 100-метрового немецкого радиотелескопа Эффельсберг (управляемого Институтом Макса Планка), 1,3-метрового оптического телескопа SMARTS в Йельском университете и обсерватории Нила Герелса Свифта в Пенсильванском университете.

Затем команда сравнила свойства PBC J2333.9-2343 с большими выборками блазарных и неблазарных галактик.

Используя данные наблюдений, команда пришла к выводу, что эта галактика действительно содержит яркий блазар в центре, с двумя лепестками во внешних областях джета.

В своем заявлении ученые объясняют, то что пока не знают, чем вызвано радикальное изменение направления струй. Однако предполагают, что это может быть слияние с другой галактикой или другим относительно массивным объектом, или всплеск активности в галактическом ядре после периода покоя. Но для землян такое явление опасности не представляет – это всего лишь лучи света.

Ранее "Телеграф" писал, что астрономы обнаружили чёрную дыру чудовищных размеров, которая в 32 млрд раз тяжелее Солнца.