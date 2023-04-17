Надмасивна чорна діра раптово направила свій блазар на Землю: чи небезпечно це для людства

Причиною змін може бути злиття з іншою галактикою або іншим відносно масивним об’єктом

У Всесвіті існують мільярди галактик, і вважається, що в центрі кожної з них є надмасивна чорна діра. Деякі з цих галактик мають ядерну активність і відомі як активні галактичні ядра (АГЯ).

Нещодавно міжнародна команда астрономів виявила унікальну активність у ядрі галактики PBC J2333.9-2343, яка є гігантською радіогалактикою розміром 4 мільйони світлових років з блазаром в ядрі, струмені якого спрямовані прямо на Землю.

Про це пише Mashable з посиланням на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Блазар — це активне галактичне ядро (АГЯ) з релятивістським струменем (струменем, що рухається майже зі швидкістю світла), спрямованим у бік спостерігача. Це дуже високоенергетичний об’єкт, який вважається одним із найпотужніших явищ у Всесвіті. Проведене дослідження показало, що всередині PBC J2333.9-2343 джет (потік світла) радикально змінив напрямок на 90 градусів.

Струмінь, який раніше знаходився в площині неба, тобто перпендикулярно нашій лінії зору, тепер спрямований прямо на Землю.

У випадку з PBC J2333.9-2343 дослідники вважають, що джет виходить із центральної надмасивної чорної діри. Оскільки джет спрямований у бік Землі, випромінювання значно посилюється і може перевищувати випромінювання решти галактики. Це, своєю чергою, призводить до спалахів більшої інтенсивності, ніж в інших радіогалактик.

Щоб зрозуміти незвичайну поведінку цієї галактики, астрономи спостерігали за нею в широкому діапазоні електромагнітного спектра. Її спостерігали за допомогою радіо-, оптичних, інфрачервоних, рентгенівських, ультрафіолетових та гамма-телескопів. Дані були отримані за допомогою 100-метрового німецького радіотелескопа Еффельсберг (керованого Інститутом Макса Планка), 1,3-метрового оптичного телескопа SMARTS у Єльському університеті та обсерваторії Ніла Герелса Свіфта у Пенсільванському університеті.

Потім команда порівняла властивості PBC J2333.9-2343 з великими вибірками блазарних і неблазарних галактик.

Використовуючи дані спостережень, команда дійшла висновку, що ця галактика справді містить яскравий блазар у центрі, з двома пелюстками у зовнішніх областях джета.

У своїй заяві вчені пояснюють, що поки що не знають, чим викликана радикальна зміна напряму струменів. Однак припускають, що це може бути злиття з іншою галактикою або іншим масивним об’єктом, або сплеск активності в галактичному ядрі після періоду спокою. Але для землян таке явище небезпеки не становить – це лише промені світла.

Раніше "Телеграф" писав, що астрономи виявили чорну діру жахливих розмірів, яка в 32 млрд разів важча за Сонце.