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Смерть от спагеттификации: астрономы зафиксировали последние мгновения звезды, поглощенной черной дырой

Смерть от спагеттификации: астрономы зафиксировали последние мгновения звезды, поглощенной черной дырой
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Редкая вспышка света, излучаемая звездой, когда ее засасывает сверхмассивная черная дыра, была замечена учеными с помощью телескопов со всего мира.

Как сообщает научное издание EurekAlert, это явление, известное как приливный срыв, является самой близкой из когда-либо зарегистрированных вспышек подобного рода. Оно произошло всего в 215 миллионах световых лет от Земли.

Это вызвано тем, что звезда проходит слишком близко к черной дыре и чрезмерное гравитационное притяжение черной дыры разрывает звезду на тонкие потоки материала - процесс, называемый "спагеттификация". Во время этого процесса часть материала падает в черную дыру, высвобождая яркую вспышку энергии, которую астрономы и зафиксировали.

Звезда и черная дыра фото

Используя очень большой телескоп Южной обсерватории и телескоп New Technology, глобальную сеть телескопов обсерватории Лас-Кумбрес и спутник Swift Нила Гереля, команда ученых смогла наблюдать за вспышкой, получившей название AT2019qiz в течение шести месяцев, когда она становилась все ярче, а затем и вовсе исчезла.

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"Идея черной дыры, "втягивающей" ближайшую звезду, звучит как научная фантастика. Но это именно то, что происходит во время приливного срыва", - говорит ведущий автор доктор Мэтт Николл, лектор и научный сотрудник Королевского астрономического общества в университете Бирмингема. "Мы смогли подробно изучить, что происходит, когда такое чудовище съедает звезду".

Как ранее сообщал "Телеграф", недавно группа ученых обнаружила рождения черной дыры "запрещенной" массы, которая образовалась в результате слияния двух огромных черных дыр.

Также, космический телескоп Hubble сделал снимки нового взрыва сверхновой звезды.

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Все по теме:

Взрыв, Астрономия, Звезда, Черная дыра.

Автор:

Телеграф
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