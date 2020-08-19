Hubble запечатлел взрыв сверхновой в созвездии Летучая Рыба (Фото)

Галактика NGC 2442 в созвездии Летучая Рыба на новых снимках космического телескопа Hubble напоминает звездный фейерверк.

Телескоп Hubble сделал снимок, на котором зафиксирован взрыв сверхновой SN2015F в галактике NGC 2442, в созвездии Летучая Рыба. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Сверхновая SN2015F была создана белой карликовой звездой. Сам белый карлик был частью двойной звездной системы и выкачивал массу со звезды-компаньона. Со временем это вывело звезду из равновесия и вызвало взрыв сверхновой.

Отмечается, что SN2015F была замечена в марте 2015 года в галактике под названием NGC 2442, которая получила неофициальное название "Мясной крючок" из-за своей неправильной формы.

Как сообщалось ранее, телескоп Hubble раскрыл тайну странного затмения звезды Бетельгейзе.