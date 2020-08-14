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Hubble раскрыл тайну странного затмения звезды Бетельгейзе

Hubble раскрыл тайну странного затмения звезды Бетельгейзе
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
В течение последних месяцев астрономы зафиксировали подавления чрезвычайно яркой звезды Бетельгейзе. Недавно они выдвинули новое объяснение этого явления, необычного для сверхмассивных светил из созвездия Ориона.

Телескоп Hubble помог выяснить, что потемнение Бетельгейзе, второй по яркости звезды в созвездии Ориона, стало результатом выбросов части ее горячего вещества, сообщается со ссылкой на обсерваторию.

В октябре прошлого года астрономы начали наблюдать за потемнением звезды Бетельгейзе, однако не могли понять его причину.

Теперь благодаря анализу данных телескопа Hubble от Европейского космического агентства, ученые считают, что потемнение гигантской звезды "очень возможно" произошло в результате выбросов части ее горячего вещества во Вселенную. Именно эти выбросы сформировали темную тучу, которая закрыла звезду для астрономов на Земле.

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В апреле этого года Бетельгейзе, находящаяся в 725 световых лет от нашей планеты, вернулась к своей обычной яркости.

Напомним, группа международных астрономов обнаружила во Вселенной новую галактику SPT0418-47, структура которой очень похожа на галактику Млечный Путь, в которой находится Солнечная система.

Как сообщалось ранее, в апреле стало известно, что звезда Бетельгейзе обрела былую яркость.

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Все по теме:

Hubble, Астрономия, Бетельгейзе.

Автор:

Телеграф
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