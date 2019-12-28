Может стать сверхновой: одна из самых ярких звезд тускнеет

Новости науки:Яркость Бетельгейзе существенно уменьшилась, астрономы не понимают что происходит.

Одна из самых ярких звезд в небе — Бетельгейзе — значительно потеряла яркость: теоретически это может указывать на то, что в скором времени она вспыхнет в качестве сверхновой (хотя, что более вероятно, это является просто очередным этапом в жизни переменной звезды).

Звезда Бетельгейзе — это красный сверхгигант, находящийся в созвездии Ориона, на расстоянии примерно в 613−881 световой год от нас. Как передает CNET, ученые заметили, что в последние несколько месяцев она потускнела, и предположили, что в скором времени она может вспыхнуть в качестве сверхновой.

Бетельгейзе значительно потеряла яркость — и покинула десятку известных ярчайших звезд, заняв примерно 21-ю позицию. Объяснить ее странное поведение можно двумя способами: во‑первых, можно вспомнить, что Бетельгейзе является переменной звездой, которая то тускнела, то снова набирала яркость в течение тысячелетий, и предположить, что сейчас наблюдается просто один из других подобных спадов яркости в ее истории.

Другое же объяснение предполагает, что Бетельгейзе наконец исчерпала запасы топлива и начала коллапсировать — и в скором времени должна будет вспыхнуть в качестве сверхновой. Бетельгейзе находится не так уж далеко от нас по космическим меркам, однако все равно на достаточном расстоянии, чтобы мы могли не переживать о возможном влиянии данной вспышки на Землю: по словам астронома Стена Оденвальда (Sten Odenwald), должно будет пройти около 100 000 лет, прежде чем остатки этого взрыва доберутся до нашей планеты (при том что мы будем защищены от них магнитными полями Солнца и Земли).

Впрочем, как отмечает астрофизик Элоиза Ставансе (Heloise Stavance), проанализировавшая историю падений яркости Бетельгейзе, спад, наблюдающийся в последнее время, хотя и значительный, в принципе не является аномальным.

Когда Бетельгейзе вспыхнет в качестве сверхновой (что, в любом случае, по мнению большинства астрономов, когда-нибудь произойдет, пусть еще и не скоро), взрывающаяся звезда будет видна на небе днем, а ночью может оказаться даже ярче луны. Последней подобной сверхновой в Млечном Пути была Сверхновая Кеплера, замеченная в 1604 году (она была заметна в небе примерно в течение года); Бетельгейзе же как минимум в 10 раз ближе к Земле, чем данная сверхновая, и имеет огромные размеры.