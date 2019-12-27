Ученые NASA обнаружили редкие изменения зрения в космонавтов

Новости науки:После длительного пребывания в космосе меняется толщина сетчатки и структура сосудистой оболочки глаза.

Медики из Центра космических полетов имени Джонсона при Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) обнаружили у побывавших в космосе астронавтов необычные изменения зрения.

Причиной для начала соответствующего исследования стали неоднократные жалобы космонавтов и астронавтов на ухудшение зрения и головные боли.

При этом у контрольной группы добровольцев — людей, проводивших такие же периоды времени в земной лаборатории, где сымитировали условия Международной космической станции — подобные изменения не проявлялись.

Медики предположили, что изначально условия для контрольной группы были смоделированы с недостаточной степенью точности — в частности, добровольцы имели возможность расслабляться во время приемов пищи, в отличие от космонавтов на МКС, постоянно находящихся в невесомости.

После устранения недочетов исследователи подтвердили, что толщина сетчатки изменилась и у представителей контрольной группы, хотя структура сосудистой оболочки глаза не изменилась.

Эксперты сделали из этого вывод, что воспаления оптического нерва развиваются разными путями в невесомости и на Земле. Назвать точные причины этого явления ученые пока не могут.