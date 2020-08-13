"Пол - это лава": NASA показало фото штормов на поверхности Юпитера

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в Instagram изображение циклонов в районе Северного полюса Юпитера, который был сделан космическим зондом "Юнона" в инфракрасном цвете (Juno).

Агентство сопроводило фото подписью: "Пол - это лава… Ой, подождите, это всего лишь инфракрасный снимок Северного полюса Юпитера". В ответ пользователи соцсети сравнили изображение планеты с пиццей пепперони.

На снимке можно увидеть гигантскую октогональную структуру из девяти штормов, самый крупный из которых находится в центре. Подобные системы из штормов возникают в атмосфере Юпитера регулярно и годами могут сохранять относительно стабильную структуру.

В прошлом году NASA показало похожую структуру на Южном полюсе самой большой планеты Солнечной системы. Ученые продолжат наблюдение за штормами. Они рассчитывают получить больше данных о физике движения жидкостей и процессах, протекающих в атмосфере планеты-гиганта.

Особые надежды исследователи возлагают на космический телескоп Джеймса Уэбба, который должен быть запущен на околоземную орбиту в 2021 году. "Данные @NASAWebb предоставят гораздо больше деталей, чем это было возможно в прошлых наблюдениях, включая измерениях ветра, облачных частиц, состава газа и температуры", - говорится в сообщении NASA.

Напомним, космический зонд Juno зафиксировал странные разряды молний в атмосфере Юпитера.