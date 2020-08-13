Скачать
Четверг, 13.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке, один погиб
На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке, один погиб
В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости (обновляется)
В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости (обновляется)
"Пожалуйста, услышьте": Домрачева обратилась к белорусскому ОМОНу
"Пожалуйста, услышьте": Домрачева обратилась к белорусскому ОМОНу
Соседка Опра: Принц Гарри и Меган Маркл прикупили дом в Санта-Барбаре
Соседка Опра: Принц Гарри и Меган Маркл прикупили дом в Санта-Барбаре

"Пол - это лава": NASA показало фото штормов на поверхности Юпитера

"Пол - это лава": NASA показало фото штормов на поверхности Юпитера
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: instagram
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в Instagram изображение циклонов в районе Северного полюса Юпитера, который был сделан космическим зондом "Юнона" в инфракрасном цвете (Juno).

Агентство сопроводило фото подписью: "Пол - это лава… Ой, подождите, это всего лишь инфракрасный снимок Северного полюса Юпитера". В ответ пользователи соцсети сравнили изображение планеты с пиццей пепперони.

На снимке можно увидеть гигантскую октогональную структуру из девяти штормов, самый крупный из которых находится в центре. Подобные системы из штормов возникают в атмосфере Юпитера регулярно и годами могут сохранять относительно стабильную структуру.

В прошлом году NASA показало похожую структуру на Южном полюсе самой большой планеты Солнечной системы. Ученые продолжат наблюдение за штормами. Они рассчитывают получить больше данных о физике движения жидкостей и процессах, протекающих в атмосфере планеты-гиганта.

Младшая сестренка: астрономы нашли галактику удивительно похожую на Млечный Путь

Особые надежды исследователи возлагают на космический телескоп Джеймса Уэбба, который должен быть запущен на околоземную орбиту в 2021 году. "Данные @NASAWebb предоставят гораздо больше деталей, чем это было возможно в прошлых наблюдениях, включая измерениях ветра, облачных частиц, состава газа и температуры", - говорится в сообщении NASA.

Напомним, космический зонд Juno зафиксировал странные разряды молний в атмосфере Юпитера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Юпитер, Юнона, Juno.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российская вакцина от коронавируса: у 38 добровольцев зафиксировали 144 побочных эффекта
02 Новый антирекорд: в Украине резкий всплеск заболеваемости COVID-19
03 В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости (обновляется)
04 Не все супы одинаково полезны: какой самый вредный из них
05 В ОПУ назвали стоимость содержания дачи в Конча-Заспе, куда переехал Зеленский
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Люди уходят с рабочих мест: в Беларуси бастует БелАЗ
Люди уходят с рабочих мест: в Беларуси бастует БелАЗ
Протесты в Беларуси: Кравчук обратился к Лукашенко с призывом
Протесты в Беларуси: Кравчук обратился к Лукашенко с призывом
В Украине начнут выдачу электронных виз для граждан трех стран
В Украине начнут выдачу электронных виз для граждан трех стран
Черная полоса: Джим Парсонс объяснил свой уход из &quot;Теории Большого взрыва&quot;
Черная полоса: Джим Парсонс объяснил свой уход из "Теории Большого взрыва"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь