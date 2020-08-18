На Солнце зафиксировали очень медленную и мощную вспышку

Взрыв вызвал ударную волну, которая может привести к возникновению на Земле магнитных бурь.

16 августа солнечная вспышка класса B1 продолжалась еще дольше. Взрыв продолжительностью 2,5 часа послал мощную ударную волну, пробежавшую по атмосфере Солнца.

Никаких солнечных пятен не было. Взрыв произошел в безупречно тихом районе южного полушария Солнца.

Разорвалась магнитная нить, разбросавшая во все стороны сгустки плазмы. Некоторые из этих обломков сформировали ядро коронального выброса массы (CME), который оторвался от Солнца и теперь распространяется в Солнечную систему.

Ударит ли этот выброс по Земле?

У ученых НАСА на этот вопрос пока ответа нет. CME может нанести скользящий удар по магнитному полю Земли через несколько дней. Также есть шанс, что он может пройти мимо.

Аналитики NOAA моделируют траекторию CME, и мы надеемся вскоре получить ответ.