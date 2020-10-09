NASA обнаружило на Марсе песчаные дюны, возрастом миллиард лет: впечатляющие фото

Как сообщает портал Science Alert, ученые NASA обнаружили продуваемое ветрами поле твердого песка, которое окаменело примерно миллиард лет назад.
Фото: NASA/JPL/University of Arizona
Эта замерзшая равнина, несмотря на сильную эрозию, практически не претерпела изменений. Изучение и понимание того, как эти формы выдержали испытание временем, может дать специалистам представление об осадочных процессах на Марсе, а также рассказать о геологической истории планеты.
Как рассказывает американский ученый Мэтью Чойнаки из Планетологического института США в Аризоне, такой уровень сохранности является редкостью для земных песчаных дюн из-за продолжающейся эрозии и тектоники. "Основываясь на соотношениях отложений дюн с другими геологическими образованиями и современных темпах эрозии, мы оцениваем их возраст примерно в миллиард лет", - объясняет планетолог.
Фото: NASA/JPL/University of Arizona
Авторы обнаружили, что некоторые дюны были погребены под десятками метров материала, который, по-видимому, возник в результате катастрофического вулканического события.
Фото: NASA/JPL/University of Arizona (Крупным планом - песчаные дюны, сделанные камерой HiRISE)
Как сообщалось ранее, исследователи из Италии сообщили, что на Южном полюсе Красной планеты подо льдами сокрыто огромное соленое озеро.