NASA обнаружило на Марсе песчаные дюны, возрастом миллиард лет: впечатляющие фото

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США показало фото сохранившихся на Красной планете песчаных дюн, возраст которых составляет миллиард лет.

Как сообщает портал Science Alert, ученые NASA обнаружили продуваемое ветрами поле твердого песка, которое окаменело примерно миллиард лет назад.

Фото: NASA/JPL/University of Arizona

Эта замерзшая равнина, несмотря на сильную эрозию, практически не претерпела изменений. Изучение и понимание того, как эти формы выдержали испытание временем, может дать специалистам представление об осадочных процессах на Марсе, а также рассказать о геологической истории планеты.

Как рассказывает американский ученый Мэтью Чойнаки из Планетологического института США в Аризоне, такой уровень сохранности является редкостью для земных песчаных дюн из-за продолжающейся эрозии и тектоники. "Основываясь на соотношениях отложений дюн с другими геологическими образованиями и современных темпах эрозии, мы оцениваем их возраст примерно в миллиард лет", - объясняет планетолог.

Фото: NASA/JPL/University of Arizona

Авторы обнаружили, что некоторые дюны были погребены под десятками метров материала, который, по-видимому, возник в результате катастрофического вулканического события.

Фото: NASA/JPL/University of Arizona (Крупным планом - песчаные дюны, сделанные камерой HiRISE)

Как сообщалось ранее, исследователи из Италии сообщили, что на Южном полюсе Красной планеты подо льдами сокрыто огромное соленое озеро.