Подо льдами на Южном полюсе Марса могут существовать соленые озера

Подо льдами на Южном полюсе Марса может быть сокрыто огромное соленое озеро. Итальянские ученые считают, что именно туда стоит направлять будущие миссии по поиску внеземной жизни.

Итальянские ученые сообщили о своих открытиях в понедельник, через два года после обнаружения того, что, по их мнению, было большим скрытым озером. Они расширили зону исследований на несколько сотен километров и задействовали еще больше данных от радарного зонда, установленного на орбитальном аппарате Mars Express.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, ученые предоставляют дополнительные доказательства существования этого соленого подземного озера. По их оценкам, его размеры составляют от 20 до 30 километров в диаметре, а находится оно в 1,5 км под поверхностью льда.

Также они обнаружили три небольших водоема, неподалеку от "большого" озера.

Исследовательская группа, возглавляемая Себастьяном Эмануэлем Лауро из Университета Рома Тре, использовала метод, аналогичный тому, который используется для обнаружения подледных озер в Антарктике и канадской Арктике. Они основали свои выводы на данных, предоставляемых Mars Express с 2010 по 2019 год.

Потенциальное наличие воды в жидкой форме повышает вероятность наличия микроскопической жизни на Марсе или под поверхностью планеты.

Ученые отметили, что высокая концентрация соли, вероятно, не дает воде замерзнуть. Температура поверхности на Южном полюсе составляет, по оценкам, минус 113 градусов по Цельсию, но с глубиной становится теплее.

Эти водоемы интересны с биологической точки зрения, а "будущие миссии на Марс должны быть нацелены на этот регион", - пишут исследователи.

Примерно 4 миллиарда лет назад Марс был теплым и влажным, чем-то напоминая Землю. Красная планета в конечном итоге превратилась в бесплодный, сухой мир, которым остается и сегодня.