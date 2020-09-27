"Это не настоящие розы": NASA показало снимок бурных циклонов Юпитера (Фото)

Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали завораживающую фотографию, на которой запечатлены мощные вихри на планете Юпитер.

Новым изображением Юпитера поделились на официальной странице космического агентства США в Инстаграм.

"Это не настоящие розы, это на самом деле циклоны на Северном полюсе Юпитера", - описали снимок ученые.

Как отмечается в сообщении, такие яркие, цветные вихри специально были сделаны в ложном цвете - это компьютерная графика изображения из космической миссии аппарата Juno.

View this post on Instagram A post shared by NASA (@nasa) on Sep 25, 2020 at 7:01am PDT

Огромный устойчивый циклон, обнаруженный на Северном полюсе Юпитера, виден в центре изображения, окруженный более мелкими циклонами, размер которых колеблется от 2500 до 2900 миль (от 4000 до 4600 километров). Вместе этот образец штормов покрывает область, которая затмила бы Землю.

Ученый Джеральд Эйхштадт сделал это составное изображение, используя данные, полученные аппаратом JunoCam во время четырех близких пролетов космического прибора над Юпитером, которые произошли между 17 февраля 2020 года и 25 июля 2020 года. Сильно преувеличенные цвета частично являются результатом комбинирования множества отдельных изображений для создания завораживающей картинки.

Как сообщалось ранее, эксперты из космического агентства США с помощью телескопа Hubble сделали снимок уникального красного, а под ним белого штормов на Юпитере.

Кроме этого, в августе зонд Juno зафиксировал странные разряды молний в атмосфере Юпитера.