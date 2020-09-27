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"Это не настоящие розы": NASA показало снимок бурных циклонов Юпитера (Фото)

"Это не настоящие розы": NASA показало снимок бурных циклонов Юпитера (Фото)
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали завораживающую фотографию, на которой запечатлены мощные вихри на планете Юпитер.

Новым изображением Юпитера поделились на официальной странице космического агентства США в Инстаграм.

"Это не настоящие розы, это на самом деле циклоны на Северном полюсе Юпитера", - описали снимок ученые.

Как отмечается в сообщении, такие яркие, цветные вихри специально были сделаны в ложном цвете - это компьютерная графика изображения из космической миссии аппарата Juno.

 
 
 
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Огромный устойчивый циклон, обнаруженный на Северном полюсе Юпитера, виден в центре изображения, окруженный более мелкими циклонами, размер которых колеблется от 2500 до 2900 миль (от 4000 до 4600 километров). Вместе этот образец штормов покрывает область, которая затмила бы Землю.

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Ученый Джеральд Эйхштадт сделал это составное изображение, используя данные, полученные аппаратом JunoCam во время четырех близких пролетов космического прибора над Юпитером, которые произошли между 17 февраля 2020 года и 25 июля 2020 года. Сильно преувеличенные цвета частично являются результатом комбинирования множества отдельных изображений для создания завораживающей картинки.

Как сообщалось ранее, эксперты из космического агентства США с помощью телескопа Hubble сделали снимок уникального красного, а под ним белого штормов на Юпитере.

Кроме этого, в августе зонд Juno зафиксировал странные разряды молний в атмосфере Юпитера.

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НАСА, Юпитер, Juno.

Автор:

Телеграф
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