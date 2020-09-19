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Во время белого шторма: новый снимок Юпитера опубликовали в NASA (Фото)

Во время белого шторма: новый снимок Юпитера опубликовали в NASA (Фото)
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Эксперты из космического агентства США с помощью телескопа Hubble сделали снимок уникального красного, а под ним белого штормов на Юпитере.

Исследователи NASA показали фотографии Юпитера во время белого шторма. Они сделаны в конце лета космическим телескопом Хаббл.

Кроме нового белого, на снимках можно увидеть и старые штормы. Белый шторм в северных широтах планеты на фото выглядит ярким белым облаком. По словам специалистов, скорость его движения равна 560 км в час.

Астрофизики считают, что позже белый шторм превратится в большое белое пятно размером с красное в южном полушарии.

 
 
 
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Астрономы: Крупнейшие спутники Урана больше похожи на Плутон

Как сообщалось ранее, недавно NASA опубликовало в Инстаграм изображение циклонов в районе Северного полюса Юпитера, который был сделан космическим зондом "Юнона" в инфракрасном цвете. Кроме этого, зонд Juno зафиксировал странные разряды молний в атмосфере Юпитера.

Американские астрономы объявили начало нового цикла солнечной активности. О начале следующего цикла солнечной активности объявили эксперты по космической погоде из NASA и американского метеорологического агентства NOAA во время пресс-конференции.

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НАСА, Юпитер, Астрономия.

Автор:

Телеграф
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