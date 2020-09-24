Астероид на астероиде Бенну: ученые NASA удивили своей находкой (Фото, Видео)

В NASA обнаружили на астероиде Бенну, который входит в группу Аполлона, части другого астероида - Веста.

Американский дальний зонд OSIRIS-REx, стартовавший в 2016 году, достиг своей цели - околоземного астероида (101955) Бенну - в 2018-м. Уже скоро, в октябре 2020-го, он должен провести забор образцов с его поверхности, чтобы осенью 2023-го доставить их на Землю. Тем временем аппарат внимательно изучает поверхность астероида и недавно сделал одну весьма неожиданную находку. О ней ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"Мы обнаружили шесть фрагментов размерами от 1,5 до 4,3 метра, разбросанные в южном полушарии Бенну и возле экватора. Эти обломки намного ярче, нежели остальное вещество Бенну, и по составу сближаются с веществом Весты, - объясняет Даниэлла Делла-Гвистина (Daniella DellaGiustina) из Университета Аризоны, одна из авторов новой работы. - Основная наша гипотеза состоит в том, что Бенну "унаследовал" их от своего материнского тела, которое было разбито ударом "вестоида" - фрагмента Весты". Напомним, Веста - самый крупный и массивный астероид в главном поясе, а его обломки составляют собственное астероидное семейство.

На снимках зонда OSIRIS-REx видны яркие, богатые пироксенами обломки Весты на поверхности астероида Бенну

Чужеродные обломки на Бенну буквально бросаются в глаза благодаря своему яркому блеску на общем темном фоне его поверхности. Спектрометр OVIRS, работающий на борту аппарата OSIRIS-REx, показал, что они состоят в основном из пироксенов - силикатных минералов, широко распространенных и на Земле, и в космосе, в том числе на Луне и астероидах. Формирование пироксенов происходит при высоких температурах, которые, как считают ученые, Бенну не переживал, поскольку окружающие породы состоят из гидратированных минералов, сохраняющих остатки воды.

Необходимое тепло могло создаваться и локально, в результате удара, однако расчеты показывают, что Бенну не пережил бы столкновения нужной силы и просто разрушился бы сам. Все это привело ученых к мысли о том, что пироксеновые обломки на его поверхности занесены с другого астероида - и самым вероятным кандидатом является богатая этими минералами Веста: точнее говоря, отколовшиеся от нее мелкие астероиды. Подобный обмен веществом - не редкость для этих небесных тел.

В самом деле, считается, что Бенну прибыл на околоземную орбиту из внешней области главного пояса астероидов. Здесь известны два больших тела - Эвлалия и Пулана - с такой же темной, как у него, углеродистой поверхностью. Один из этих астероидов мог выступить материнским телом для Бенну. Обломок, пережив несколько столкновений с более мелкими фрагментами Весты, мог захватить несколько их "образцов" и вылететь из пояса в направлении Солнца, унеся их с собой.