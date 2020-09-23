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Пролетел на опасно близком расстоянии: МКС предприняла маневр уклонения из-за куска космического мусора

Пролетел на опасно близком расстоянии: МКС предприняла маневр уклонения из-за куска космического мусора
Обновлено 03:16 Сегодня Телеграф Bloomberg Фото: Твиттер
Аэрокосмическому агентству США (НАСА) пришлось резко скорректировать траекторию движения Международной космической станции из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Обломки могли пройти на расстоянии в чуть более километра от орбитальной станции, что является крошечным расстоянием в космическом масштабе.

Экипаж, состоящий из трех человек, был экстренно перемещен в корабль "Союз" на время, пока МКС не признали безопасной. 

В НАСА не рассказали о размерах объекта, но отметили, что он прошел на расстоянии около 1,39 км от станции, из-за чего Центр управления полетами в Хьюстоне провел 150-секундный "маневр уклонения". 

В космосе любое столкновение с фрагментом космического мусора диаметром даже в несколько сантиметров могло бы привести к катастрофическим последствиям, поскольку на низкой околоземной орбите объекты могут перемещаться со скоростью 28 тысяч километров в час и выше. 

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Корректировка орбиты МКС является обычным делом, а вот перемещение экипажа на корабль "Союз" - нет.

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НАСА, Космос, МКС.

Автор:

Телеграф
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