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В Японии рассказали, как будут строить города на Луне

В Японии рассказали, как будут строить города на Луне
Обновлено 05:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Японские ученые предложили использовать вертикальные лавовые трубки для строительства городов на Луне.

Япония находится в числе стран, которые планируют заняться освоением Луны, поэтому вопрос долгосрочного пребывания людей на спутнике Земли становится как никогда актуальным. 

Исследователи приняли участие в научной работе, итогом которой стали материалы о тоннелях, образовавшихся после извержения вулканов в недрах Луны. Именно они станут надежной защитой от радиации и метеоритов.

"По последним наблюдениям стало понятно, что на поверхности Луны уровень радиации выше, чем на МКС, и, думаю, это создает проблему не только для человека, но и для оборудования, мешает длительной деятельности людей, а в некоторых случаях делает ее невозможной", - рассказал Сатоси Кодайра, ученый из японского Института радиологических исследований.

Согласно данным космического агентства JAXA, лунные лавовые трубки представляют собой почти вертикальные тоннели. По оценкам их ширина составляет не менее 100 метров, а в глубину они могут достигать 50 километров. 

При этом на поверхности Луны большую опасность для людей представляют космическая радиация и метеориты, тогда как размещение в лавовых каналах дает защиту от них. Кроме того, в вулканических тоннелях практически не меняется температура.

Как известно японское космическое агентство планирует присоединиться к миссии NASA по освоению Луны и даже озвучило планы по строительству там топливного завода до 2035 года. 

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Япония, НАСА, Луна, JAXA.

Автор:

Телеграф
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