Япония собралась на Луну: планирует построить там завод за 5 лет

Агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA) собирается до 2035 года создать на Луне завод по производству водородного топлива.

Как сообщает агентство Kyodo, производство намерены развернуть возле южного полюса Луны. Предполагается, что там находятся огромные запасы льда. Полученную из него воду затем расщепят на атомы кислорода и водорода, из которых, как ожидается, ьудет произведено топливо.

По оценкам специалистов, для реализации этих целей потребовалось бы от 21 до 37 тонн воды.

Ожидается, что строительство завода по производству топлива на Луне значительно сократит расходы на доставку топлива с Земли, а также сильно ускорит процесс освоения естественного спутника нашей планеты и космоса в целом.

В 2019 году Япония выразила желание присоединится к лунной программе NASA.

10 июля прошлого года Министерство образования и наук Японии подписало соглашение с НАСА о взаимном сотрудничестве в исследовании Луны.

В договоре идет речь о сотрудничестве с целью транспортировки необходимого оборудования, обмене данными о поверхности спутника Земли, постройке лунохода и о возможной отправке на Луну астронавтов из Японии.