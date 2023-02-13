Метеор над Францией превратил ночь в день: подборка самых удивительных "небесных камней" XXI века (видео)

Такое впечатляющее зрелище удается зафиксировать очень и очень редко

Ночью над северной Францией взорвался сгоревший в атмосфере метеор. Метровое небесное тело при сгорании в атмосфере осветило небо над страной, что зафиксировали камеры наблюдения и очевидцы.

Особенно заметно падение было видно над городом Руаном, недалеко от пролива Ла-Манш между Францией и Великобританией, сообщает издание Franceinfo. По данным Европейского космического агентства, это метеороид под названием Sar 2667, вошедший в атмосферу Земли около 4 утра. Это событие примечательно тем, что астероид зафиксировали задолго до его падения, поэтому его и засекли камеры. В истории всего семь таких маленьких астероидов, которые удалось обнаружить еще до падения.

Кроме этого, небесное событие было действительно одним из самых ярких за последнее время. Несмотря на то, что астероиды сгорают в земной атмосфере постоянно, столь заметные случаи – редкость. Тем более что падающую звезду видели даже в Англии — за сотни километров оттуда. Поэтому "Телеграф" собрал наиболее впечатляющие падения астероидов, которые происходили с начала XX века.

Витимский болид

Иллюстрация падения Витимского болида

Это метеорит, упавший в Иркутской области рф осенью 2002 года. Событие произошло около 2 ночи. Медиаматериалов нет, однако по словам очевидцев, падение выглядело как яркая вторая луна на небе, а след от метеорита еще некоторое время освещал все вокруг. Взрыв при падении был сравнительно незначительным, поскольку камень сгорел во время падения с нескольких сотен до нескольких килограммов. Поэтому это ощущалось эквивалентно 200 тонн тротила. Ударная волна повалила лес в радиусе 6-10 километров и повлекла за собой пожар на площади 2-3 километра.

Метеорит "Нойванштайн"

Обломок метеорита Нойванштайн

Пожалуй, самый известный европейский метеорит XXI века. Он рухнул в том же 2002 году. Его падение отслеживали несколько разных обсерваторий, которые вычислили место приземления небесного тела. Из названия понятно, что космический путешественник приземлился неподалеку от известного замка Нойванштайн в Баварии. Поскольку небесный камень падал в густонаселенной Германии, то и ажиотажа было много. Очевидцы рассказывают, что гул от падения слышали на расстоянии 100 км. При вхождении в атмосферу, по оценкам ученых, этот камешек весил несколько сотен килограммов, но обломков нашли всего на 6 кг.

Челябинский метеорит

Пожалуй, самый известный метеорит, прилетавший на Землю в XXI веке. Событие произошло зимой 2013 года и было заметно над российским городом Челябинск. Его падение удалось зафиксировать на видеорегистраторах автомобилей. По оценкам NASA – это самое большое небесное тело, падавшее на Землю после Тунгусского метеорита.

Он имел диаметр 17 метров, но рассыпался на более мелкие обломки еще в атмосфере. Сила взрыва составила 0,5 мегатонны, что в 20 раз больше ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрывная волна дважды обогнула Землю, а от последствий пострадали более 1,5 тысячи человек. Преимущественно из-за выбитых стекол. Самый тяжелый обнаруженный обломок метеорита весил около 600 килограммов.

Камчатский метеорит

Японское метеорологическое агентство опубликовало фото со спутника, где виден пылевой след после Камчатского метеорита

Третье масштабное падение — и снова в россии. В 2018 году он взорвался над акваторией Берингова моря. Взрыв был зафиксирован спутниками NASA в нескольких сотнях километров от побережья Камчатки на высоте 26 километров над морем. Событие было довольно незаметным, поскольку происходило в безлюдном месте. Мощность взрыва в 7 раз превысила ядерную бомбу, сброшенную на Хиросиму.

Винчкомбский метеорит

Упал зимой 2021 над югом Англии. Ученые смогли найти его крохотные обломки. Метеорит прилетел неожиданно и, несмотря на это, его смогли зафиксировать несколько камер наблюдения. Его падение было довольно ярким. Около 1000 очевидцев из Европы и Британии сообщали, что видели яркий огненный шар. А кое-кто слышал еще и грохот. Ученые обнаружили внутри маленьких осколков этого метеорита воду, такую же как и на Земле, что может говорить о происхождении воды на нашей планете.

Напомним, на Марсе обнаружили метеорит, который может быть свидетельством жизни на Марсе. Тем временем мимо Земли недавно пролетел большой астероид. "Телеграф" разбирался, что было бы, если бы он упал.