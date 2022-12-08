Метеорный поток Геминиды: кто и когда сможет наблюдать самый мощный звездопад в декабре

В пик звездопада количество метеоров может доходить до сотни в час

За ноябрьским "кровавым лунным затмением" следует еще одно редкое небесное явление – метеорный поток Геминиды. Это последний в 2022 году звездопад, поражающий своей мощностью и превосходящий августовский поток Персеиды. В момент пика всплеск может достигать от 50 до 200 метеоров.

"Телеграф" рассказывает, когда в 2022 году начинается и заканчивается метеорный поток Геминиды, в какой день произойдет пик звездопада и смогут ли его наблюдать жители Украины. Метеоры Геминид отличаются как большой яркостью, так и обильностью "падающих звезд".

В этом году Геминиды активны с 4 по 20 декабря этого года. Поток обязан своим названием созвездию Близнецов, потому что метеоры, кажется, появляются словно из этого созвездия в небе. Это один из самых впечатляющих метеорных потоков года, с возможностью наблюдения около 120 метеоров в час на пике, который приходится на 13 или 14 декабря, в зависимости от вашего часового пояса, передает timeanddate. Его смогут увидеть оба полушария Земли, то есть все жители планеты. По данным ресурса, пик для жителей Киева приходится на 14-15 декабря и будет достигать 150 метеоров в час.

Чтобы увидеть Геминиды, вам не потребуется никакое специальное оборудование. Все, что вам действительно нужно, это ясное небо и немного терпения. Найдите уединенное место для просмотра, вдали от городских огней. Оказавшись на месте, вашим глазам может потребоваться от 15 до 20 минут, чтобы привыкнуть к темноте. Одевайтесь по погоде, а лучше возьмите с собой одеяло или удобное кресло.

Если же у вас нет возможности наблюдать за мощным звездопадом на открытом воздухе, то можно будет смотреть метеорный поток Геминиды 2022 онлайн.

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