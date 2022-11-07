Полное затмение Луны 8 ноября: где и во сколько можно увидеть его пик

Кровавую Луну смогут увидеть все желающие в прямом эфире

В ноябре происходит второе полное лунное затмение 2022 года. Пик затмения Луны 8 ноября приходится на 13:02 по киевскому времени. Земная тень полностью скроет поверхность Луны, сделав ее красной, примерно на 85 минут.

Ноябрьское полное лунное затмение еще называют "Кровавой Луной", "Луной Бобра" или "Морозной Луной". По данным timeanddate, это затмение будет видно жителям Азии, Австралии, Северной Америки, некоторых частей северной и восточной Европы и большей части Южной Америки.

Так, полное лунное затмение в ноябре 2022 года смогут увидеть не все. Среди регионов, которые смогут наблюдать, по крайней мере, некоторые части затмения:

Северная/Восточная Европа,

Азия,

Австралия,

Северная Америка,

большая часть Южной Америки,

Тихий океан,

Атлантика,

Индийский океан,

Арктика,

Антарктида.

Подробнее увидеть, жители каких стран оказались в зоне видимости затмения, можно с помощью этой карты. В наиболее затемненных областях затмение будет видимо наилучшим образом, чем светлее зона – тем хуже видимость.

Карта лунного затмения 8 ноября. Фото: timeanddate

Лунное затмение 8 ноября: будет ли видимым в Украине

К сожалению, в Украине невозможно будет насладиться лунным затмения 8 ноября невооруженным глазом. Через телескопы это явление тоже не удастся "поймать", так как затмение произойдет ниже линии горизонта.

Но не спешите расстраиваться, если в вашем населенном пункте невозможно увидеть ноябрьское затмение. За редким небесным явлением можно наблюдать в прямом эфире и смотреть лунное затмение 8 ноября 2022 года онлайн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лунное затмение в ноябре кардинально изменит жизнь некоторых знаков Зодиака.