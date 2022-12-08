Метеорний потік Гемініди: хто і коли зможе спостерігати найпотужніший зорепад у грудні

У пік зорепада кількість метеорів може сягати сотні на годину

За листопадовим "кривавим місячним затемненням" слідує ще одне рідкісне небесне явище — метеорний потік Гемініди. Це останній у 2022 році зорепад, що вражає своєю потужністю і перевершує серпневий потік Персеїди. У момент піку сплеск може сягати від 50 до 200 метеорів.

"Телеграф" розповідає, коли у 2022 році починається та закінчується метеорний потік Гемініди, в який день відбудеться пік зорепада і чи зможуть його спостерігати жителі України. Метеори Гемінід відрізняються як великою яскравістю, так і рясністю "зірок, що падають".

Цього року Гемініди активні з 4 до 20 грудня цього року. Потік завдячує своєю назвою сузір’ю Близнюків, тому що метеори, здається, з’являються немов із цього сузір’я в небі. Це один із найбільш захопливих метеорних потоків року, з можливістю спостереження близько 120 метеорів на годину на піку, який припадає на 13 або 14 грудня, залежно від вашого часового поясу, передає timeanddate. Його зможуть побачити обидві півкулі Землі, тобто всі жителі планети. За даними ресурсу, пік для мешканців Києва припадає на 14-15 грудня і сягатиме 150 метеорів на годину.

Щоб побачити Гемініди, вам не знадобиться ніяке спеціальне обладнання. Все, що вам дійсно потрібно, це ясне небо та трохи терпіння. Знайдіть відокремлене місце для перегляду, подалі від міських вогнів. Опинившись на місці, вашим очам може знадобитися від 15 до 20 хвилин, щоб звикнути до темряви. Одягайтеся за погодою, а краще візьміть із собою ковдру чи зручне крісло.

Якщо ж у вас немає можливості спостерігати за потужним зорепадом на відкритому повітрі, то можна буде дивитися метеорний потік Гемініди 2022 онлайн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до Землі на величезній швидкості наближається астероїд. Його розміри відповідають пасажирському літаку.