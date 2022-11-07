Повне затемнення Місяця 8 листопада: де і о котрій можна побачити його пік

Кривавий Місяць зможуть побачити усі охочі у прямому ефірі

У листопаді відбувається друге повне місячне затемнення 2022 року. Пік затемнення Місяця 8 листопада припадає на 13:02 за київським часом. Земна тінь повністю приховає поверхню Місяця, зробивши її червоною приблизно на 85 хвилин.

Листопадове повне місячне затемнення ще називають "Кривавим Місяцем", "Місяцем Бобра" або "Морозним Місяцем". За даними timeanddate, це затемнення буде видно жителям Азії, Австралії, Північної Америки, деяких частин північної та східної Європи й більшої частини Південної Америки.

Так, повне місячне затемнення у листопаді 2022 року зможуть побачити не всі. Серед регіонів, які зможуть спостерігати принаймні деякі частини затемнення:

Північна/Східна Європа,

Азія,

Австралія,

Північна Америка,

більша частина Південної Америки,

Тихий океан,

Атлантика,

Індійський океан,

Арктика,

Антарктида.

Детальніше побачити, жителі яких країн опинилися у зоні видимості затемнення, можна за допомогою цієї карти. У найбільш затемнених областях затемнення буде видимим якнайкраще, чим світліша зона – тим гірша видимість.

Мапа місячного затемнення 8 листопада. Фото: timeanddate

Місячне затемнення 8 листопада: чи буде видно в Україні

На жаль, в Україні неможливо буде насолодитися місячним затемненням 8 листопада неозброєним оком. Через телескопи це явище теж не вдасться "зловити", оскільки затемнення станеться нижче за лінію горизонту.

Але не поспішайте засмучуватися, якщо у вашому населеному пункті неможливо побачити листопадове затемнення. За рідкісним небесним явищем можна спостерігати у прямому ефірі та дивитися місячне затемнення 8 листопада 2022 року онлайн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що місячне затемнення у листопаді кардинально змінить життя деяких знаків Зодіаку.